İkinci el otomobilde büyük tuzak: Yaptığı akıllara durgunluk verdi yakalanınca cezayı yedi

Otomobil piyasasında tüketicinin cebine göz diken fırsatçılar, yasal kısıtlamalara rağmen bildiğini okumaya devam ediyor. Sıfır liste fiyatı 2 milyon 215 bin lira olan bir aracın ikinci elini daha yüksek bedelle satışa koyan ve "6 bin kilometre" kuralını hileli ilanlarla delmeye çalışan bir işletme, sosyal medyada ifşa edilmesinin ardından cezayı yedi.

Sosyal medya üzerinden Ticaret Bakanlığı'na yapılan bir ihbar, ikinci el otomobil piyasasındaki kural ihlallerini ve fiyat oyunlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Bir tüketici, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ı etiketleyerek, popüler bir ilan platformundaki usulsüzlüğü detaylarıyla paylaştı.

İKİNCİ EL ARAÇ SIFIR FİYATINI GEÇTİ

Tüketici, yetkili bayideki resmi sıfır satış bedeli 2.215.000 TL olan Toyota marka bir aracın, bir firma tarafından ikinci el piyasasında bu bedelin üzerinde bir fiyatla satışa sunulduğunu bildirdi.

İLANDA 6 BİN, AÇIKLAMADA 2 BİN 700 KİLOMETRE OYUNU

Söz konusu şikayette, aracın fiyatı kadar kilometresinde yapılan aldatmaca da dikkat çekti. İlanı veren firmanın, 6.000 kilometre (km) kuralına yasal olarak takılmamak adına ilanın ana özellikler sayfasında aracı 6001 km'de gösterdiği, ancak açıklama metninde aracın gerçekte "2700 km'de" olduğunu yazdığı tespit edildi. Şikayeti dile getiren kişi, bu ihlalleri kanıtlayan ilan sayfası ekran görüntülerini de doğrudan gönderisine ekledi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

İhbarın kamuoyunda yankı bulmasının ardından Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, şikayete konu olan firma hakkında inceleme başlatıldığını ve usulsüzlüğün saptandığını açıkladı.

Firmaya idari para cezası uygulandığını duyuran Kaplan, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Değerli vatandaşımız, Başvurunuzda yer verdiğiniz iddialar Ticaret Bakanlığı Otomotiv Ticareti Dairesi’nce değerlendirilmiş olup, konuya ilişkin gerekli inceleme ve denetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu işletmenin kampanyalı satış fiyatının üzerinde satışa yönelik işlem gerçekleştirdiği ve 6.000 km şartı dolmadan ikinci el motorlu kara taşıtının satışına ilişkin mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, ilgili işletme hakkında kampanyalı satış fiyatının üzerinde satış yapılması ile 6.000 km şartı dolmadan ikinci el araç satışı gerçekleştirilmesi nedeniyle yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanmıştır."

Değerli vatandaşımız,



Başvurunuzda yer verdiğiniz iddialar Ticaret Bakanlığı Otomotiv Ticareti Dairesi’nce değerlendirilmiş olup, konuya ilişkin gerekli inceleme ve denetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.



Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu işletmenin kampanyalı satış… https://t.co/T0RNuCP759 — Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) July 28, 2026

İlandaki yanlış bilgilendirmeyi de takip ettiklerini bildiren Kaplan şunları kaydetti: "Diğer taraftan, ilan içeriğinde aracın kilometre bilgisine ilişkin yer alan farklılık da değerlendirilmiş olup, elektronik ilan platformlarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi hususu önemle takip edilmektedir."