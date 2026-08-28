Ankara Üniversitesi parçacık hızlandırıcısını 10 yıllığına kiraya veriyor! Sahibinden kiralık radyoaktif tesis

Ankara Üniversitesi, kısa yarı ömürlü radyoaktif maddelerin üretiminde kullanılan parçacık hızlandırıcı sistemini 10 yıllığına kiraya çıkaracak. İhalenin tahmini bedeli 100 milyon lira olarak belirlendi.

Ankara Üniversitesi, mülkiyetinde bulunan parçacık hızlandırıcı sistemini hasılat kiralaması yöntemiyle kiraya verecek.

Ankara Üniversitesi, kanserli dokuların PET taramalarında görüntülenmesini sağlayan radyoaktif ilacın üretildiği parçacık hızlandırıcı sistemini 10 yıllığına kiraya çıkaracak.

Sistem hem üniversitenin ihtiyaç duyduğu tıbbi maddelerin üretilmesinde hem de bilimsel araştırmalarda kullanılacak.

PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEMİ NEDİR?

Parçacık hızlandırıcı sistemi, atomun içindeki çok küçük parçacıkları yüksek hızlara çıkararak tıpta kullanılan radyoaktif maddelerin üretilmesini sağlıyor. Üretilen bu maddeler, hastalıkların görüntüleme cihazlarıyla tespit edilmesine yardımcı oluyor.

İhalede özellikle F-18 FDG adlı radyoaktif ilaç öne çıkıyor. Hastaya verilen bu madde, vücutta şekere benzer biçimde dağılıyor. Şekeri normal hücrelerden daha fazla tüketen kanserli bölgeler, PET adı verilen görüntüleme yöntemiyle daha belirgin hâle geliyor. Böylece tümörlerin yeri, yayılma durumu ve tedaviye verdiği yanıt incelenebiliyor.

F-18 FDG’nin radyoaktif etkisi hızla azalıyor. Maddenin radyoaktivitesi yaklaşık 110 dakikada yarıya düştüğü için üretildikten kısa süre sonra kullanılması gerekiyor.

İhaleye katılacak şirketlerin F-18 FDG üretme ruhsatına ve Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından verilen gerekli lisanslara sahip olması gerekecek.

TAHMİNİ BEDEL 100 MİLYON LİRA

Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre sistemin tahmini kira bedeli yıllık 10 milyon, 10 yıllık toplamda ise 100 milyon lira olarak belirlendi.

İhale, 8 Eylül 2026’da Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılacak. Kiracı şirketin üniversiteye ödeyeceği pay, yılda 5 bin doz üretim yapılacağı varsayılarak hesaplanacak. Teklif edilen pay, PET görüntülemesinde kullanılan her dozun kamu tarafından belirlenen ücretinin yüzde 20’sinden az olamayacak.