Anadolu'nun ortasından moda devlerine kumaş yolluyordu: 73 yıllık fabrika bugün tarih oldu!

Türkiye'nin köklü tekstil üreticilerinden olan ve aralarında Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Replay ve Guess gibi markaların yer aldığı moda devlerine ürün tedarik eden Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., Kayseri'deki üretim faaliyetlerini tamamen sona erdirme kararı aldı.

11 Eylül 2026 tarihinde üretimi durduran şirketin tesisleri, açıklanan takvim doğrultusunda bugün (12 Ekim 2026) itibarıyla kapanıyor.

Şirket yönetimi, çalışanların iş sözleşmelerinin aynı tarihte sona ereceğini, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer yasal alacakların ise en geç 7 Kasım 2026 tarihine kadar ödeneceğini bildirdi.

73 YILLIK ÜRETİM HAYATI SONA ERDİ

1953 yılında Kayseri'de kurulan Orta Anadolu Mensucat, Türkiye'nin köklü tekstil üreticileri arasında yer alıyordu. Şirket, özellikle 1986 yılından itibaren uluslararası giyim markalarına denim kumaş tedarik ederek küresel tekstil sektöründe faaliyet gösterdi.

Yaklaşık 73 yıldır üretim yapan fabrikanın kapanış süreci, şirketin 11 Eylül 2026 tarihli açıklamasıyla duyuruldu. Açıklamada, üretim faaliyetlerinin durdurulduğu ve tesislerin 12 Ekim 2026 tarihinde tamamen kapatılacağı belirtildi. Alınan kararın geçici bir üretim durdurma veya kapasite azaltımı olmadığı, Kayseri'deki üretim faaliyetlerinin kalıcı olarak sona erdirilmesini kapsadığı bildirildi.

FABRİKA NEDEN KAPANIYOR?

Orta Anadolu'nun üretim faaliyetlerini sona erdirme kararında, küresel tekstil sektöründe yaşanan talep daralması ve Türkiye'deki üretim maliyetlerinin yükselmesi etkili oldu. Şirketin kapanış sürecinde birden fazla ekonomik faktörün rol oynadığı açıklandı.

Aralarında Levi's, Mavi, Lee, Wrangler, Diesel, Replay ve Guess gibi markalara da ürün tedarik eden şirket, küresel tekstil sektörünün zayıf talep, artan maliyetler ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle zorlandığını ve bu nedenle üretimi durdurduğunu açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından fabrikanın üretim faaliyetlerinin kalıcı olarak durdurulması kararlaştırıldı.