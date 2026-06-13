Altın yükselir mi düşer mi? Amerikalı dev fikrini çok keskin biçimde değiştirdi

Küresel finans piyasalarında altın fiyatlarına yönelik gelecek tahminleri radikal bir şekilde güncellendi.

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından JP Morgan Global Research uzmanları, son dönemde yatırımcı ilgisinde gözlenen zayıflığa ve piyasalarda hakim olan yatay işlem sürecine rağmen, değerli metal için yepyeni rekor seviyelere işaret etti.

YÜKSELİŞ BAŞKA BAHARA KALDI

Kurum tarafından hazırlanan en güncel küresel emtia araştırma raporu, değerli metalin 2026 yılının son çeyreğinde ons başına ortalama 6.000 dolar seviyesinde işlem göreceğini öngördü.

Dünya gazetesinin haberine göre, analistler piyasanın mevcut fiyatlamalarının çok ötesindeki bu projeksiyonu detaylandırarak, 2027 yılı sonunda söz konusu varlığın 6.300 dolara ulaşma potansiyeli taşıdığını bildirdi. Yılın başlarında güçlü bir başlangıç rallisi gerçekleştiren spot altın fiyatları, mart ayında ivme kaybederek yakın zamanda ons başına 4.170 dolar ile yıl içi en düşük seviyesini test etmişti.

Kapsamlı rapor, jeopolitik gelişmeler ve küresel para politikası etrafında şekillenen makroekonomik belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde ana belirleyici olmaya devam ettiğini vurguladı. Uzmanlar piyasadaki gelecekteki talep ve fiyat istikrarının, şu an için kesinlik taşımayan jeopolitik çatışmaların diplomatik çözümüne ve ABD Merkez Bankası politikalarının yönüne bağlı olduğunu not etti.

ALTIN FİYATLARI ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR

JP Morgan Temel ve Kıymetli Metaller Başkanı Greg Shearer, değerli metale yönelik yatırımcı coşkusunun şimdilik ılımlı bir seyir izlediğini ifade etti.

Shearer mevcut teknik görünümü değerlendirirken fiyatların teknik bir belirsizlik alanında sıkıştığını aktararak, 4.340 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalanmanın üzerinde işlem gördüğünü ve şimdilik 4.730 dolardaki 50 günlük hareketli ortalamanın altında sınırlandığını söyledi.

Finansal piyasalar, enerji kaynaklı enflasyonist baskılar karşısında ABD Merkez Bankası yetkililerinin faiz artırımlarıyla yanıt vermek zorunda kalabileceği endişesini fiyatlamaya devam ediyor. Shearer, piyasalardaki yatay seyrin ortasında artan faiz artışı endişeleri nedeniyle altın fiyatları eğiliminin çoğu kurumsal yatırımcı için şu an arka planda kaldığını ekledi.

Kurumun raporu, mevcut zayıflığa rağmen geçmiş yıllarda küresel ölçekte güçlü talebi yönlendiren temel faktörlerin büyük ölçüde varlığını koruduğunu aktardı. Yüksek enflasyon endişeleri, tüketicilerin satın alma gücündeki erime eğilimi, ABD mali baskıları, uluslararası jeopolitik bölünme ve politika belirsizliği altın fiyatları için güvenli liman talebini güçlü şekilde destekliyor.

MERKEZ BANKALARI BASKI YARATIYOR

Küresel merkez bankaları, altın fiyatları grafiklerinde son yıllarda kaydedilen rallinin temel itici gücü olarak piyasa dengelerinde öne çıkıyor. Resmi veriler merkez bankalarının 2026 yılının ilk çeyreğinde 129 ton değerli metal sattığını ve yalnızca 16 ton net alım raporladığını gösterdi. JP Morgan analistleri ise alternatif tahminlerin, piyasadaki gerçek alım faaliyetinin çok daha güçlü bir ivme yakaladığına işaret ettiğini bildirdi.

Dünya Altın Konseyi tahminleri doğrultusunda tezgah üstü piyasa verilerine ve İsviçre rafineri akışlarına dayanarak ilk çeyrekteki kurumsal alımların 244 tona ulaştığı hesaplandı. İlgili veri seti, önceki çeyrekte kaydedilen 208 tona kıyasla talep tarafında net bir organik artışı yansıtıyor.

REZERV ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ İTHALAT HACMİNİ GENİŞLETİYOR

Rapor, Asya pazarını ve özelinde Çin yönetimini altın fiyatları üzerindeki en büyük fiziki talep kaynaklarından biri olarak nitelendirirdi. Shearer, ülkenin net ithalatının 2026 yılının ilk çeyreğinde 317 ton seviyesine ulaşarak yukarı yönlü bir kırılma gösterdiğini ve önceki çeyreğe göre yaklaşık üç kat arttığını aktardı.

Çin Merkez Bankası şubat ayına kadarki altı aylık dönemde ayda yaklaşık 1 ton seviyesinde tuttuğu bildirilen resmi alımlarını mart ayında 5 tona yükseltti. Kurum nisan ayında ise ulusal rezervlerine 8 ton değerli metal daha ekledi. JP Morgan uzmanları, merkez bankasının agresif biriktirme politikasını; Çin'in rezervlerini çeşitlendirme ve ülkenin para birimi yuanın küresel piyasalarda alternatif bir rezerv para birimi olarak konumunu güçlendirme stratejisinin geniş çaplı bir parçası olarak değerlendirdi.