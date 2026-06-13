Altında kayıp büyük: Bu hafta daha da kötü oldu!

Küresel piyasalarda faizlerin uzun vadede yüksek kalacağı yönündeki beklentiler, altın fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı derinleştiriyor. Spot altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününü yüzde 0,16 oranında sınırlı bir yükselişle 4.219,37 dolardan tamamlamasına karşılık, haftalık bazda yüzde 2,54 oranında gerileme kaydetti. Değerli metalin haziran ayı genelindeki toplam değer kaybı ise yüzde 7 seviyesine ulaştı.

İç piyasada ise gram altın, haftanın kapanış gününde yüzde 0,3 artarak 6.277 lira seviyesine çıksa da haftalık grafikte yüzde 2,06 oranında değer kaybından kaçamadı.

ENFLASYON KAYGISI VE FAİZ BASKISI SÜRÜYOR

Cnbc-E'nin aktardığı bilgilere göre, Zaner Metals Başkan Yardımcısı ve kıdemli metal stratejisti Peter Grant, enflasyonist baskıların bir müddet daha yüksek seyrini koruyabileceğine dikkat çekti. Grant, petrol fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü hareketlere rağmen, piyasalardaki enflasyon temkinliliğinin varlığını sürdürdüğünü dile getirdi.

Altın, paranın değer kaybına karşı geleneksel bir kalkan olarak değerlendirilse de faiz oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde, herhangi bir faiz getirisi sunmayan bu değerli metale olan talep zayıflıyor.

PETROLDEKİ ENFLASYON BASKISI VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Körfez bölgesindeki gerilimi sonlandırmak amacıyla ABD ile İran arasında pazar günü bir mutabakat sağlanabileceğine yönelik iddialar, petrol fiyatlarında yüzde 3'ü aşan bir düşüşü beraberinde getirdi. Buna karşın İran merkezli Fars Haber Ajansı, müzakere süreçlerine yakın bir kaynağa referans verdiği haberinde söz konusu uzlaşı iddialarını yalanladı.

Şubat ayının son günlerinde tırmanışa geçen çatışma ortamı, petrol fiyatlarını yukarı çekerek enerji maliyetleri kaynaklı küresel enflasyon baskısını büyütmüş, bu durum da merkez bankalarının faizleri yüksek tutacağı algısını beslemişti.

PİYASALARIN ODAK NOKTASI FED TOPLANTISI

Dünya piyasaları, 16–17 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak mesajları bekliyor. Başkanlık koltuğuna yeni oturan Kevin Warsh’ın liderlik edeceği bu ilk kritik toplantıda, faizlerin sabit tutulacağı öngörülüyor.

CME FedWatch tarafından paylaşılan veriler, piyasaların aralık ayına kadar olan süreçte Fed'in yeni bir faiz artışına gitme olasılığını yüzde 57 seviyesinde fiyatladığını gösteriyor. ABD’de açıklanan son ekonomik veriler de bu durumu destekler nitelikte. Ülkede üretici fiyatları mayıs döneminde piyasa beklentilerinin üzerinde ivme kazanırken, tüketici enflasyonu da yüzde 4 barajının üzerine tırmandı.

UBS GELECEK TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, küresel faiz politikalarındaki belirsizlik üzerine altın öngörüsünü aşağı yönlü güncelledi. Banka tarafından yapılan uyarılarda, Fed'in faiz indirim hamlelerini ertelemesi durumunda, kısa vadede ons altının 3.850-4.000 dolar bandına kadar çekilebileceği ifade edildi.