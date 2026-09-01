Altın sert düştü, uzman uyardı: Bir değil ama 2-3 defa olursa dengeler bozulur

Altın fiyatları, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın şahin tondaki açıklamaları ve Ortadoğu’daki artan jeopolitik gerilimin yarattığı baskıyla düşüşünü sürdürürken, piyasaların dikkati bu hafta açıklanacak ABD iş gücü verilerine odaklandı.

ONS ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Haftanın ikinci işlem gününde ons altın, saat 02.35 GMT itibarıyla yüzde 0,3 oranında azalarak 4.437,10 dolara geriledi. Söz konusu gerilemeyle birlikte kıymetli metal, önceki seansta 19 Ağustos tarihinden bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi test etmiş oldu. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,1'lik sınırlı bir artışla 4.485,30 dolar seviyesine çıktı.

PİYASALARIN GÖZÜ İSTİHDAM VERİLERİ VE FAİZ BEKLENTİLERİNDE

Yatırımcılar, ABD iş gücü piyasasının seyrini belirleyecek kritik verileri yakından izliyor. Haftanın veri takviminde JOLTS açık iş ilanları, ADP özel sektör istihdamı ve tarım dışı istihdam raporları yer alıyor. Açıklanacak bu istatistiklerin, iş gücü piyasasının dayanıklılığını gözler önüne sererek Fed’in para politikası kararlarına ve faiz patikasına yön vermesi bekleniyor. Altın fiyatlarındaki sert düşüşün arkasında ise Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole sempozyumundaki açıklamaları yatıyor. Geçen hafta üç ayı aşkın sürenin en yüksek seviyelerini test eden altın, Warsh’ın mesajlarıyla ivme kaybetmişti. Warsh, enflasyonun yüzde 2 hedefi doğrultusunda ilerlediğine dair yeterli kanaat oluşmaması durumunda Fed’in "yapacak işleri olacağını" ifade etmişti. Bu değerlendirmelerin ardından kıymetli metal cuma günü yüzde 3’ün üzerinde değer kaybına uğramıştı.

Piyasalar, Fed’in eylül ayında faiz artırımına gideceği ihtimalini güçlü bir şekilde fiyatlamaya başladı. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, eylül ayında faiz artırılma olasılığını yüzde 66, aralık ayına kadar faiz artırımı ihtimalini ise yüzde 89 olarak öngörüyor. Yüksek faiz oranları, herhangi bir faiz getirisi sunmayan altının cazibesini zayıflatarak fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ RİSKLER VE JEOPOLİTİK BASKI

Altın piyasasını baskılayan bir diğer unsur ise Ortadoğu’da tırmanan çatışmalar oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki gerilimin yeniden alevlenmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri petrol fiyatlarını yukarı çekerek enflasyon kaygılarını körüklüyor.

IG analisti Tony Sycamore, Warsh’ın şahin açıklamaları ile Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin altın üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

Sycamore, tek bir faiz artırımının piyasa dengelerini kökten değiştirmeyebileceğini, ancak iki veya üç faiz artışının daha ciddi bir risk unsuru oluşturabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Warsh’a duyduğu güveni dile getirerek kendisine büyük saygı duyduğunu ve faiz konusunda "yapması gerekeni yapacağını" söyledi. Trump ayrıca İran’a yönelik yeni askeri operasyonlar düzenlenebileceği uyarısında bulunurken, bu açıklamanın ardından petrol fiyatları üst üste ikinci işlem gününde de yükseliş kaydetti.

Diğer değerli metallerin piyasasındaki seyre bakıldığında ise daha sakin bir tablo izlendi. Spot gümüş yüzde 0,3 artışla 66,34 dolara yükselirken, platin yüzde 0,1 değer kazanarak 1.793,03 dolara çıktı. Paladyum ise 1.356,75 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi.