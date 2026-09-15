Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! Yarın her şey belli olacak

Altın, önceki seansta bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesine gerilemesinin ardından 4 bin 300 dolar civarında yatay seyrediyor.

Gram altın ise 6 bin 732 liradan işlem görüyor.

Yatırımcılar, altın alıp satacakların gözü Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına ve Başkan Kevin Warsh’ın mesajlarına çevrilmiş durumda.

ALTIN FED KARARINI BEKLİYOR

Altın fiyatları salı günü yatay seyrederken piyasaların odağı Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

Spot altın, önceki seansta 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,1’den daha az değişimle 4.300,96 dolar seviyesinde işlem gördü.

PİYASALAR FAİZ ARTIŞINA HAZIRLANIYOR

Fed, iki günlük toplantısının ardından faiz kararını çarşamba günü saat 18.00 GMT’de açıklayacak. Finans piyasalarında Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmesi güçlü şekilde fiyatlanıyor.

ALTIN NEYDEN ETKİLENECEK?

Ancak piyasa uzmanlarına göre altın açısından asıl kritik nokta faiz kararından çok Fed Başkanı Kevin Warsh’ın vereceği mesajlar olacak.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, Warsh’ın faiz artışını nasıl çerçeveleyeceğinin altın fiyatı açısından kritik olduğunu belirtti. Sycamore, faiz artışlarının toplantıdan toplantıya devam edecek bir sıkılaşma döngüsünün başlangıcı olarak sunulması halinde bunun altın ve genel olarak riskli varlıklar üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti.

Buna karşılık daha ölçülü bir faiz politikasına işaret edilmesinin altın ve risk iştahı açısından destekleyici olabileceği değerlendiriliyor.

YÜKSEK FAİZ ALTININ CAZİBESİNİ AZALTIYOR

Altın, enflasyona ve jeopolitik risklere karşı güvenli liman olarak görülse de faizlerin yükselmesi değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor. Bunun temel nedeni, faiz getirmeyen altını elde tutmanın fırsat maliyetinin yükselmesi. Amerika’da ağustos ayında tüketici fiyatlarının hızlanması ve çekirdek enflasyonun dört ayın en yüksek artışını kaydetmesi de Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri etkiliyor.

AMERİKA TAHVİL FAİZİNDE KRİTİK EŞİK AŞILDI

Altın üzerinde baskı oluşturan bir diğer gelişme ise Amerika tahvil faizlerindeki yükseliş oldu. Amerika’nın 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü yüzde 5 seviyesine çıkarak Ekim 2023’ten bu yana ilk kez bu psikolojik eşiği aştı. Analistler, yüzde 5 seviyesinin aşılmasının Amerika ekonomisi ve hisse senedi piyasası üzerinde de etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

ORTADOĞU GERİLİMİ PETROLÜ DESTEKLİYOR

Jeopolitik cephede ise Yemen’de İran yanlısı Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik yeni saldırılar düzenlemesi dikkat çekti. Kızıldeniz kıyısında yeni saldırı hazırlıkları yapılırken, petrol arzında yaşanabilecek kesintilere ilişkin endişeler enerji fiyatlarını destekledi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM NE?

Değerli metallerde de sınırlı hareketler görüldü. Spot gümüş 63,28 dolara yükselirken, platin yüzde 0,1 düşüşle 1.757,46 dolar, paladyum ise yüzde 0,7 gerileyerek 1.283,61 dolar oldu.

Piyasaların yönünü ise büyük ölçüde Fed’in faiz kararı ve Warsh’ın gelecekteki para politikasına ilişkin mesajları belirleyecek.