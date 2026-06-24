Altın alacakları rakam vererek uyardı: Yükseldi yükselecek derken 150 milyar dolar eridi gitti

Küresel piyasalarda esen sert rüzgarlar altın fiyatlarında yeni bir satış dalgasını tetikledi. Şahin FED beklentileri, ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler ve teknoloji hisselerindeki kâr satışları nedeniyle altının ons fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 4.050 dolara kadar gerileyerek 4.024 dolarlık kritik desteğe iyice yaklaştı.

Yatırımcılar akıllardaki alım fırsatı sorusuna yanıt ararken, küresel altın fonlarında (ETF) yaşanan erimenin boyutu ise dudak uçuklattı.

YÜKSELDİ YÜKSELECEK DERKEN 150 MİLYAR DOLAR ERİDİ GİTTİ

Geçen hafta altın fonlarına 5,1 tonluk küçük bir giriş yaşansa da bu durum, üst üste 4 haftadır süren ve toplamda 7,6 milyar dolarlık çıkışa sahne olan negatif tabloyu tersine çevirmeye yetmedi. Şubat ayının son haftasında 4.176,1 ton ile rekor kıran toplam altın ETF varlıkları 4.086,3 tona geriledi.

Daha da önemlisi, şubatta 701,7 milyar dolar olan fonların toplam piyasa değeri, yüzde 22'lik kayıpla 549,1 milyar dolara indi. Böylece sadece 4 ay içinde altın fonlarından yaklaşık 150 milyar dolar erimiş oldu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın piyasasını baskılayan ve şubat ayındaki zirveden bu yana küresel altın ETF'lerinden 150 milyar doların erimesine yol açan süreci 5 temel nedene bağlayarak anlattı:

"Şahin FED" Beklentisi Kamçılandı

Altındaki satış baskısının en önemli gerekçelerinden biri ABD Merkez Bankası'nın (FED) sıkı duruşunu koruyacağına dair sinyaller. Bank of America'nın eylül, ekim ve aralık aylarında toplamda 75 baz puanlık 3 faiz artırımı yapabileceğine dair yayımladığı rapor piyasalardaki gerilimi tırmandırdı. FED’in ileriye dönük sözlü yönlendirmeleri kaldırıp tamamen verilere bağımlı hareket etmesi oynaklığı artırıyor. ABD’den Gelen Güçlü İmalat Verisi

ABD'de haziran ayı imalat PMI verisi, 54,6 olan beklentileri aşarak 55,7 seviyesine yükseldi ve son 49 ayın zirvesine çıktı. Ekonominin hala oldukça sıcak olduğunu gösteren bu veri, FED'in faiz artışlarında daha agresif (şahin) olabileceği algısını güçlendirerek altındaki çözülmeyi hızlandırdı. Dolar Endeksindeki Yükseliş

Küresel gelişmelerin etkisiyle güç kazanan dolar endeksi bugün 101,50 seviyesine kadar tırmandı. Doların küresel ölçekte değer kazanması, ons altın üzerinde doğrudan ters orantılı bir baskı mekanizması oluşturuyor. Kritik Çekirdek Enflasyon (PCE) Tedirginliği

FED’in faiz kararlarında en çok dikkate aldığı veri olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksi yarın açıklanacak. Bu kritik enflasyon verisi öncesinde piyasayı saran tedirginlik ve şahinleşme korkusu, yatırımcıların kıymetli metallerden kaçışını tetikliyor. Teknoloji Hisselerindeki Sert Satışlar

Küresel borsalarda özellikle yapay zekâ (AI) ve yüksek çarpanlı teknoloji hisselerinde başlayan kâr realizasyonu dalgası genel bir nakde dönüş eğilimi yarattı. SpaceX hisselerindeki sert hareketler ve teknoloji devlerindeki hızlı düşüşler, genel piyasa algısını bozarak altına da satış getirdi.

ALTIN ALACAKLARI RAKAM VEREREK UYARDI

Ons fiyatında 4.000 - 4.100 dolar bandının hayati bir destek bölgesi olduğunu belirten piyasa uzmanları, bu seviyelerin kademeli alım düşünenler için takip edilebileceğini ifade ediyor.

Ancak analistler, küresel baskının sürmesi durumunda 4.000 dolar sınırının aşağı yönlü kırılması halinde 3.800 dolar riskinin hızlıca masaya gelebileceği konusunda yatırımcıları rakam vererek uyarıyor.

"4.000 doların altındaki fiyatlamalar ise 3.800 dolar riskini gündeme getirebilir."