Altın adeta çöküyor! Böylesi yıllardır görülmedi

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü ivmenin yarattığı baskı sebebiyle değer kaybetmeyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz işlem gününde son 7 ayın en düşük seviyesine kadar inen değerli metal, enflasyon endişeleri ve Fed'in faiz artırımı ihtimallerinin gölgesinde zayıflamaya devam ediyor.

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Spot altın (XAU/USD), yüzde 0,9 oranında değer kaybı yaşayarak 3.975 dolar seviyesine indi. Bir önceki işlem seansında 3.942,99 dolara kadar gerileyen ons altın, geride bıraktığımız kasım ayından bu yana görülen en düşük seviyeyi kaydetmiş oldu. İç piyasada gram altın ise güne yüzde 0,8'lik bir kayıpla 5.965 lira seviyesinden giriş yaptı.

VADELİ İŞLEMLERDE VE ÇEYREKLİK BAZDA TARİHİ KAYIP

ABD altın vadeli işlemleri (GCcv1) de küresel piyasalardaki bu satış dalgasından doğrudan etkilendi. Ağustos ayında teslim edilecek altın kontratları, yüzde 1,1 gibi belirgin bir düşüşle 3.992,70 dolara inerek piyasalarda endişe yarattı.

Ortadoğu bölgesinde artan tansiyonun küresel enflasyon kaygılarını tetiklemesi ve Fed'in faiz artırımı yapacağına dair beklentilerin kuvvetlenmesiyle birlikte altın, 2013 yılından bu yana en sert çeyreklik düşüşünü kayıtlara geçirdi. Haziran ayını da kayıpla tamamlayan değerli metal, böylece peş peşe 4 ay boyunca değer kaybetmiş oldu.

YÜKSEK TAHVİL FAİZLERİ VE GÜÇLÜ DOLAR BASKISI

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, piyasalarda yaşanan bu sert dalgalanmayı değerlendirdi.

Spivak, "Altını aşağı çeken ana unsurun yüksek tahvil faizlerinden gelen baskı olduğu görülüyor. Aynı zamanda ABD dolarının da hafif yükselişte olması piyasadaki bu durumu doğruluyor" ifadelerini kullandı. Doların değer kazanması, altını farklı para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından çok daha maliyetli bir hale getiriyor.

FED BEKLENTİLERİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER

CME FedWatch aracı üzerinden sağlanan verilere bakıldığında, piyasa profesyonelleri Fed'in eylül ayında bir faiz artırımına gitme ihtimalini yaklaşık yüzde 67 seviyesinde fiyatlıyor. Bu tablo, piyasalardaki sıkı para politikası beklentisinin oldukça yüksek olduğunu teyit ediyor.

Öte yandan, bölgedeki çatışmaların akabinde Ortadoğu'ya giden kıdemli ABD diplomatlarıyla görüşmeme kararı alan İran, diplomatik çözüm ihtimallerini zayıflattı. Bu gelişmenin ardından petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik başlarken, jeopolitik riskler küresel çaptaki enflasyon korkularını sıcak tutmayı sürdürüyor.

GÜMÜŞ VE DİĞER METALLERDE SON DURUM

Altın piyasasında yaşanan bu sert geri çekilme, diğer değerli metallere de doğrudan yansıdı. Gümüş ve platin de kayıplardan nasibini aldı:

Spot Gümüş (XAG=): Yüzde 1,4 oranında düşüş kaydederek 57,75 dolara geriledi.

Platin (XPT=): Yüzde 0,6 kayıpla 1.542 dolara inerek geçtiğimiz kasım ayından bu yana en dip seviyesini gördü.

Paladyum (XPD=): Yüzde 0,4 oranında sınırlı bir düşüşle 1.199,34 dolar seviyesinden işlem gördü.