AKP'li belediye sınırı aştı: Bakanlık onayını beklemeden denizi doldurdu

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, Tekkeköy ilçesi Kutlukent mevkisinde çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sınırlarını aşarak deniz dolgusu yaptığı ortaya çıktı. Resmi tutanaklara göre belediye, yaklaşık 258 bin 515 metrekarelik alanı gerekli izinleri almadan doldurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 43 milyon lira bütçeli deniz dolgu alanı artışı projesine ÇED olumlu kararı verdi. Hazırlanan yeni proje dosyasıyla hem daha önce yapılan izinsiz dolgu yasal sürece dahil edildi hem de yeni dolgu alanları için onay verilmiş oldu.

AKP'Lİ BELEDİYE SINIRI AŞTI

BirGün'den İlayda Sorku'nun haberine göre, proje dosyasında Tekkeköy Kutlukent sahilinde 2006 yılında toplam 504 bin 464 metrekarelik deniz dolgusu için "ÇED gerekli değildir" kararı verildi. Ancak çalışmalar sırasında izin verilen koordinatlar aşıldı ve yaklaşık 258 bin 515 metrekarelik alan ÇED onayı olmadan dolduruldu.

İzinsiz dolgu, 5 Eylül 2025 tarihli yer inceleme tutanağıyla da resmen tespit edildi. Ardından hazırlanan yeni proje kapsamında, mevcut dolgunun yasal süreci tamamlanırken sol sahilde 174 bin 175 metrekarelik yeni dolgu alanı da projeye eklendi.

Böylece toplam dolgu alanının 935 bin 150 metrekareye ulaşması planlandı.

BAKANLIK ONAYINI BEKLEMEDEN DENİZİ DOLDURDU

Proje dosyasında dolgu alanının genişletilme gerekçesi olarak Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin ihtiyaçları gösterildi.

Öte yandan Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün görüşünde, deniz dolgusuna gerekli incelemeler tamamlanmadan başlandığı, denizde oluşan bulanıklık nedeniyle su altı arkeolojik incelemesinin yapılamadığı ifade edildi.