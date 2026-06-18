Akaryakıtta indirim üzerine indirim! Depoyu doldururken bir daha düşünün

ABD ile İran arasındaki savaş durumunu sona erdiren anlaşmanın yürürlüğe girmesi, küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte Brent petrol fiyatları hızla gerilerken, uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatlarında da ciddi düşüşler kaydedildi.

Bu gelişmelerin ardından yurt içinde benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor.

BRENT PETROLDE 77 DOLAR SEVİYESİ GÖRÜLDÜ

ABD-İran anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından haftaya düşüşle başlayan Brent petrol, gün içinde 77 dolara kadar geriledi. Piyasa uzmanları, arz güvenliğine dair endişelerin azalmasıyla birlikte Brent petrolde kademeli düşüş eğiliminin devam edeceğini öngörüyor.

MOTORİNE 3 GÜNDE 2, 11 TL İNDİRİM YAPILMIŞTI

Uluslararası piyasalardaki düşüş, hafta başından itibaren motorin fiyatlarına yansıtılmıştı. Motorinde salı günü 1 TL 23 kuruş, çarşamba günü 42 kuruş ve perşembe günü 46 kuruş olmak üzere peş peşe üç indirim yapıldı. Böylece motorin fiyatlarında 3 günde toplam 2 TL 11 kuruşluk bir gerileme pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

SIRA BENZİNDE: İNDİRİM GÖRÜNDÜ ANCAK ÖTV ENGELİ VAR

Motorin fiyatlarındaki düşüşün ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; benzine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 TL 96 kuruşluk devasa bir indirim hesaplandı.

Ancak sürücülerin cebini doğrudan rahatlatacak bu tutarın tamamı pompaya yansımayacak.

Eşel mobil sistemi gereğince, hesaplanan 3, 96 TL'lik indirimin büyük bir kısmı daha önce feragat edilen ÖTV tutarının tamamlanması için kesilecek. Yapılan hesaplamalara göre, pompaya yansıması beklenen net indirim tutarı ise 99 kuruş civarında olacak.

DÜŞÜŞ SÜRECİ DEVAM EDEBİLİR

Olcay Aydilek'in haberine göre sektör uzmanları, ABD ile İran arasında yürürlüğe giren anlaşmanın küresel enerji haritasını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekerek, "Petrol ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarının düşüş sürecinin devam etmesini bekliyoruz. Bu küresel düşüş trendi sürdüğü müddetçe, yurt içinde de depo fiyatlarına yeni indirimler olarak yansıyacağını öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.