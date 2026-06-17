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Halk TV Ekonomi Motorine art arda ikinci indirim geldi: Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor

Motorine art arda ikinci indirim geldi: Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor

Motorine bu gece yarısından itibaren 38 kuruş indirim geldi. Dün gelen 1 lira 22 kuruşluk düşüşün ardından akaryakıt fiyatları art arda gerilemeye devam ediyor. Brent petrol ise 80 dolara kadar düştü, indirimlerin devamı bekleniyor.

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Motorine art arda ikinci indirim geldi: Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor
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Dün yapılan 1 TL 22 kuruşluk indirimin ardından motorin fiyatlarına bir indirim daha geldi. Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelalara 38 kuruşluk indirim yansıdı.

Brent petrolde ise düşüş devam ediyor. Dün 84 dolar olan petrol bugün sabah saatlerinde 79 dolara kadar düştükten sonra 80 dolar civarında dengelendi.

17 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.12
Motorin 64.86
LPG 31.99

17 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.97
Motorin 64.71
LPG 31.39

17 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.09
Motorin 65.97
LPG 31.97

17 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.36
Motorin 66.24
LPG 31.79

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Altın
Alış 6.564,45₺
Satış 6.570,52₺
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Gümüş
Alış 104,45₺
Satış 104,49₺
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Dolar (USD) 46,32₺ 46,32₺ %0.06 10:42
Euro (EUR) 53,94₺ 53,94₺ %0.34 10:42
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17 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.479
Değişim %-0,10
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17 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
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Yükseliş kalıcı olmadı: Bitcoin ETF'lerinden çıkış hızlandıYükseliş kalıcı olmadı: Bitcoin ETF'lerinden çıkış hızlandı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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