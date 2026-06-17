Motorine art arda ikinci indirim geldi: Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor
Motorine bu gece yarısından itibaren 38 kuruş indirim geldi. Dün gelen 1 lira 22 kuruşluk düşüşün ardından akaryakıt fiyatları art arda gerilemeye devam ediyor. Brent petrol ise 80 dolara kadar düştü, indirimlerin devamı bekleniyor.
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Dün yapılan 1 TL 22 kuruşluk indirimin ardından motorin fiyatlarına bir indirim daha geldi. Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelalara 38 kuruşluk indirim yansıdı.
Brent petrolde ise düşüş devam ediyor. Dün 84 dolar olan petrol bugün sabah saatlerinde 79 dolara kadar düştükten sonra 80 dolar civarında dengelendi.
17 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.12
|Motorin
|64.86
|LPG
|31.99
17 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.97
|Motorin
|64.71
|LPG
|31.39
17 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|64.09
|Motorin
|65.97
|LPG
|31.97
17 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|64.36
|Motorin
|66.24
|LPG
|31.79
17 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
17 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
17 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,32₺
|46,32₺
|%0.06
|10:42
|Euro (EUR)
|53,94₺
|53,94₺
|%0.34
|10:42
|Sterlin (GBP)
|62,33₺
|62,34₺
|%0.24
|10:41
17 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
17 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi