Dün yapılan 1 TL 22 kuruşluk indirimin ardından motorin fiyatlarına bir indirim daha geldi. Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelalara 38 kuruşluk indirim yansıdı.

Brent petrolde ise düşüş devam ediyor. Dün 84 dolar olan petrol bugün sabah saatlerinde 79 dolara kadar düştükten sonra 80 dolar civarında dengelendi.

17 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.12 Motorin 64.86 LPG 31.99

17 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.97 Motorin 64.71 LPG 31.39

17 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.09 Motorin 65.97 LPG 31.97

17 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.36 Motorin 66.24 LPG 31.79

17 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

17 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

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