Gece yarısı geldi, tabela değişti: Akaryakıtta toplam indirim belli oldu

Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ve dünya enerji piyasalarındaki güncel gelişmeler, yurt içindeki akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor.

Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruşluk yeni bir indirim daha pompaya yansıdı. Böylelikle son üç gün içerisinde motorin grubunda üst üste fiyat düşüşü kaydedilmiş oldu.

Daha önceki günlerde motorin fiyatlarına sırasıyla 1 lira 17 kuruş ve 40 kuruşluk indirimler yapılmıştı. Son eklenen 44 kuruşluk düşüşle beraber, üç günlük toplam indirim miktarı 2 lira 1 kuruş seviyesine ulaştı. Öte yandan, benzin ve LPG otogaz fiyatlarında şimdilik herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmediği bildirildi.

İNDİRİME RAĞMEN PAHALI

Motorin fiyatlarında art arda gelen indirimler, pompa fiyatlarını bir nebze aşağı çekmiş gibi görünse de genel tabloya bakıldığında tüketiciler ve taşımacılık sektörü için kalıcı bir rahatlama sağlamıyor.

Üç günde gerçekleşen 2 liranın üzerindeki düşüşe rağmen, motorinin litresi büyükşehirlerde hala 64-65 TL bandında seyrediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gelen son indirimlerin ardından büyükşehirlerdeki akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde şekillendi: