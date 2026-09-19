Akaryakıtta tabela değişti: Binlerce bayi kararı askıya aldı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik ile peş peşe yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor.

Akaryakıt fiyatlarında art arda gelen zamların ardından nihayet indirim geldi.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Uluslararası ürün fiyatlarındaki gelişmelerin ardından motorin fiyatlarında indirim yapıldı. Motorinin litre fiyatına 19 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,97 Türk Lirası (TL) indirim geldi. İndirimin ardından motorinin litre fiyatı 100 TL'nin altına düştü.

Üç gün önce gelen zamla tarihte ilk kez 100 liranın üzerine çıkan motorin fiyatları tabelaya sığmamıştı.

Hatta tabelaların yeniden düzenlenmesi gündem olmuştu. Bazı illerde akaryakıt bayilerinde tabelalar değiştirilmişti.

TABELALARIN DEĞİŞME KARARI ASKIYA ALINDI

Bu kararla birlikte tabelalar şimdilik kurtuldu.

Öte yandan motorin fiyatı 100 liraya ulaşmadan önce bayilerin tabelalarda fiyatın nasıl gösterileceğini EPDK’ya sorduğu ortaya çıkmıştı. Kurum, virgülden sonra tek basamak kullanılmasında sakınca olmadığını bildirerek tabelalara böyle bir çözüm bulunmuştu.

Gelen indirim sonrası motorin fiyatları yeniden 100 liranın altına geriledi. Böylece tabelaları değiştirme kararı şimdilik askıya alındı. Ancak zam riski sürüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

19 Eylül 2026 Cumartesi günü itibarıyla illere ve yakıt türlerine göre güncel pompa fiyatları şu şekilde sıralandı:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 80,40 TL

Motorin 96,30 TL

LPG 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 80,20 TL

Motorin 96,10 TL

LPG 34,39 TL

Ankara

Benzin 81,30 TL

Motorin 97,40 TL

LPG 35,09 TL

İzmir

Benzin 81,60 TL

Motorin 97,70 TL

LPG 34,99 TL