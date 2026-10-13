Akaryakıt fiyatlarına indirim ihtimali ufukta! Trump adım attı, gözler tabelada

ABD Başkanı Donald Trump, yükselen akaryakıt fiyatlarını kontrol altına almak ve iç piyasayı rahatlatmak amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan müzakereler sonucunda, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara yüz binlerce ton dizel yakıt tedarik etmesi hususunda mutabakata varıldı. Varılan anlaşma çerçevesinde Trump yönetimi, Moskova'ya uygulanan enerji yaptırımlarını geçici olarak esnetme kararı aldı.

Karar sonrası siyasi alandaki tartışmalar devam ederken dev yatırım bankası Goldman Sachs, Rusya'nın sağlayacağı arzın ve olası stratejik adımların küresel dizel piyasalarındaki yansımalarını değerlendiren kapsamlı bir analiz yayımladı. Banka, Rusya tarafından duyurulan dizel arzının fiyatlar üzerindeki tesirinin son derece sınırlı kalacağını ve küresel dizel fiyatları üstünde kayda değer bir etki yaratmasının beklenmediğini duyurdu.

"50 MİLYON VARİL SATIŞ FİYATLARI 11 DOLAR DÜŞÜREBİLİR"

Goldman Sachs yayımladığı raporda, Avrupa'nın stratejik rezervlerinden 50 milyon varil dizel yakıtın piyasaya sürülmesi senaryosunu da modelleyerek hesapladı.

Bankanın öngörülerine göre, bahse konu miktarın piyasaya aktarılması, ABD'nin Meksika Körfezi kıyısındaki toptan dizel fiyatları ile Avrupa'daki toptan dizel fiyatlarını varil başına 11 dolar seviyesinde düşürebilir.

Yapılan bu teknik hesaplamalar, Rusya'nın sağlayacağı arzın aksine Avrupa stoklarından gerçekleştirilecek olası bir satışın piyasalarda çok daha belirgin bir fiyat düşüşü yaratabileceğine işaret ediyor.

Piyasa uzmanları, siyasi baskılar ile jeopolitik gelişmelerin dizel fiyatları üzerindeki etkisinin, Rusya'nın doğrudan sunacağı arzdan çok daha karmaşık mekanizmalara bağlı olduğunu vurguluyor. Goldman Sachs'ın raporu, yatırımcılar ile piyasaların Rusya kaynaklı arz artışından ziyade, Avrupa'nın stratejik rezerv politikalarını yakından takip etmeleri gerektiği mesajını veriyor.

KARARIN ÖNEMİ

Alınan bu karar, 2022 yılındaki işgalden bu yana yürürlükte olan yaptırım mevzuatını ihlal ettiği ve Kremlin'in savaş harcamalarına finansal kaynak temin edeceği gerekçesiyle hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Kongre üyelerinin sert tepkisine yol açtı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de atılan adımı açıkça eleştirdi.

Gelen tepkilere yanıt veren Trump ise Avrupa Birliği'nin geçmiş süreçte Rus enerjisine aktardığı milyarlarca doları hatırlatarak kararının "Önce Amerika" prensibine uygun olduğunu iddia etti.