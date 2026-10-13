Abdullah Kiğılı: İnanıyor musunuz yüzde 30 enflasyona?

Türkiye genelinde enflasyon rakamları, yüksek yaşam maliyetleri ve şirketlerin işletme giderleri üzerindeki tartışmalar kesintisiz devam ederken, iş dünyasından bir süredir ekonomi yönetimine dair rahatsızlıklar dile getiriliyordu.

Tekstil sektörünün en önemli isimlerinden Kiğılı markasının kurucusu Abdullah Kiğılı da sert bir eleştiride bulundu.

Kiğılı devlet kurumları tarafından kamuoyuna duyurulan yüzde 30 seviyesindeki resmi enflasyon oranının piyasadaki reel koşullarla örtüşmediğini beyan etti.

"SİZ İNANIYOR MUSUNUZ YÜZDE 30 ENFLASYONA?"

Kamuoyuna ilan edilen resmi veriler ile sahadaki gerçek maliyetler arasında oluşan derin uçuruma dikkat çeken Kiğılı, mevcut enflasyon öngörülerine göre yapılan karlılık hesaplarıyla şirketlerin ve dükkanların yaşamını sürdürmesinin imkansız boyutlara ulaştığını kaydetti.

Yüzde 30 kar oranıyla çalışmanın şirketleri doğrudan batışa sürükleyeceğini beyan eden Kiğılı, değerlendirmesinde şu sözleri sarf etti:

"YÜZDE 30 KARLA SATARSANIZ HİÇ PARA KAZANMIYORSUNUZ"

“Devlet geçen hafta enflasyonu yüzde 30 olarak açıkladı. Siz yüzde 30 karla mal satarsanız, hiç para kazanamıyorsunuz. Siz inanıyor musunuz %30 enflasyona? Yüzde 30'la satarsanız, kapıları 2 senede kapatırsınız. 40’la, 50 ile de kurtaramazsınız. Bugün genel giderler, sadece kira me maaşlar yüzde 30. İstediğin kadar kar etmeye kalkarsan, malın pahalanıyor. O zaman da malını satamıyorsun.”