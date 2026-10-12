Toplu taşıma ücretlerinde zamma sınır geliyor!

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kent içi ulaşım tarifelerini enflasyon oranının üzerinde belirleyen yerel yönetimlere dönük yeni bir hukuki sınır düzenlemesinin yolda olduğunu bildirdi.

HİZMET ENFLASYONUNDA KATILIK

Tüketici fiyat endeksindeki gerilemenin devam ettiğini ve yıllık enflasyonun yüzde 30'un altına indiğini belirten Yılmaz, makroekonomik adımların sonuç vermeye başladığını dile getirdi. Dezenflasyon süreci ilerlerken genel fiyat düşüşünü engelleyen hizmet enflasyonundaki katı tutumun sürdüğüne dikkat çekildi.

"SINIR OLUŞTURMA YAKLAŞIMIMIZ VAR"

Yerel yönetimler tarafından uygulanan kent içi ulaşım zamlarının enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Yılmaz, "Kent içi ulaşımda yerel yönetimlerin artışları enflasyonu olumsuz etkiliyor. Sınır oluşturma yaklaşımımız var. Enflasyonun çok üzerinde artış yapılmamalı" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA TARİFESİ NE KADAR?

Mevcut ulaşım giderleri kapsamında İstanbul'da toplu taşıma bilet fiyatları şu seviyelerde uygulanıyor:

Tam bilet: 46,20 Türk lirası

Öğrenci bileti: 22,55 Türk lirası

30 yaş üstü öğrenci bileti: 41,58 Türk lirası

Sosyal kart: 33,08 Türk lirası

Metrobüs hattında ise ücret tarifesi 33,08 Türk lirasından başlayarak katedilen durak sayısına göre 68,59 Türk lirasına kadar ulaşıyor.