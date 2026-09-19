ABD'nin dev bankasından Borsa İstanbul değerlendirmesi

Morgan Stanley, Türk borsasına yönelik değerlendirmede bulundu. Bankacılık devi yayınladığı son raporda Türk fon piyasasındaki gelişmelere rağmen genel piyasa tepkisinin sınırlı olduğuna vurgu yaptı.

Morgan Stanley, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın yedi varlık yönetim şirketine yönelik aldığı tedbirleri sonrasında yaptığı analizde, piyasada geniş tabanlı bir bozulma sinyali görmediğini açıkladı.

"GENİŞ TEPKİ YOK"

Morgan Stanley, para piyasası fonlarının bir kısmının son gelişmelerden etkilendiğini, fakat daha geniş çaplı bir piyasa tepkisine dair bir işaret görmediğini aktardı.

Kurum, çapraz kur bazının stabil sürdüğünü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin takas hariç net döviz pozisyonunda bir çıkış gözlenmediğini, bunun fonlama koşulları ve yatırımcı pozisyonlanmasının sağlıklı kaldığına işaret ettiğini ifade etti.

TEDBİRLER FELAKETİ ÖNLEDİ

Kurumun analizine göre otoritelerin devreye aldığı likidite tedbirlerinin, piyasanın düzenli işleyişini desteklemesi ve oynaklık dönemlerinde güveni korumasına yardımcı olması öngörülüyor.

Morgan Stanley, carry işlemi yapan yatırımcıların pozisyonlarını sürdürmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu, zira son dönemdeki baskının Türkiye'ye yönelik genel bir duyarlılık değişiminden ziyade belirli fonlarla sınırlı göründüğünü değerlendirdi.

Kurum, önümüzdeki süreçte Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın tasfiye yöntemi ve takvimi, değerleme, mutabakat ve devir düzenlemeleri ile TCMB'nin likidite imkanlarının kullanımı ve endeks sağlayıcılarının revize edilen serbest dolaşım çerçevesine ilişkin değerlendirmelerinin yakından izlenmesi gereken başlıklar olduğunu belirtti.