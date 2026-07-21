ABD'den Kanada'ya 'ayrımcı muamele' tarifesi: Yüzde 50 vergi getirildi

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamaya göre, ABD yönetimi Kanada'ya yönelik ticari yaptırımlarını genişleterek yeni bir gümrük vergisi kararı aldı. Kararın, Kanada'nın Amerikan menşeli otomobiller, alkol ve süt ürünlerine uyguladığı politikaları "ayrımcı" olarak nitelendirmesine dayandığı ifade edildi.

KANADA ÜRÜNLERİNE YÜZDE 50 VERGİ

Yeni düzenleme çerçevesinde, ABD'ye ithal edilen çok sayıda Kanada ürününden yüzde 50 oranında ek vergi tahsil edilecek. Tarifelerin hangi ürün gruplarını kapsadığına ilişkin detaylar paylaşılırken, listede şarap, hokey sopaları ve malt gibi kalemlerin yer aldığı belirtildi.

GEREKÇE: AMERİKAN ÜRÜNLERİNE AYRIMCI MUAMELE

Beyaz Saray yetkilileri, yeni vergilerin uygulanma nedenini, Kanada'nın Amerikan otomobilleri ve bazı tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlayıcı düzenlemeler olarak açıkladı. Açıklamada, Kanada'nın uzun süredir ABD'li üreticilere karşı haksız rekabete yol açan politikalar izlediği iddia edildi.

TİCARET GERGİNLİĞİ TIRMANIYOR

Karar, iki ülke arasında son dönemde yaşanan ticari gerilimi daha da tırmandıran bir adım olarak değerlendiriliyor. Kanada tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir yanıt verilmezken, yeni vergilerin yürürlük tarihine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.Spot: Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya göre ABD, Kanada'nın Amerikan otomobilleri, alkol ve süt ürünlerine yönelik "ayrımcı muamelesi" gerekçesiyle çok sayıda Kanada ürününe yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Yeni vergilerin şarap, hokey sopaları ve malt gibi ürünleri kapsayacağı belirtildi.