Ticaret Bakanlığı resmen duyurdu: Kanada ile görüşmeler başladı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin başlatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Mark Carney, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmede müzakerelerin başlatılması talimatını verdi.

RESMEN BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki ülke liderlerinin bugün yaptıkları açıklama ile Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik ortaklığın daha da derinleştirilmesini hedefleyerek, STA görüşmelerinin resmen başlatılması talimatını verdikleri belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ve Kanada, kapsamlı, modern ve karşılıklı fayda sağlayacak bir STA'nın müzakerelerinin başlatılmasıyla, bir sonraki aşamaya geçmektedir."

TEKNİK EKİPLER HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK

Türkiye'nin ekonomik büyümesini destekleyecek, istihdam oluşturulmasına katkı sağlayacak, rekabet gücünü artıracak, küresel alanda tedarik zincirlerini güçlendirecek ve Kanada ile ekonomik işbirliğini geliştirecek bir anlaşma için yoğun çaba harcanacağı vurgulandı. Önümüzdeki haftalarda her iki ülkenin teknik ekipleri, anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi ile müzakerelerin ilk turuna hazırlık amacıyla gerekli çalışmaları yürütecek.

NE OLMUŞTU?

Geçen ay Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu, iki ülke arasında kapsamlı bir STA'ya yönelik görüşmelerin başlatıldığına dair "Ortak Bakanlar Bildirisi" yayımlamıştı. Bugün ise iki ülke liderlerinin NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesiyle birlikte müzakereler resmen başlatıldı. Her iki ülke yetkilileri, yüksek kalitede kapsamlı bir anlaşma için gerekli hazırlıklara başlamış bulunuyor.

(AA)