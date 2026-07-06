6 ayda asgari ücretin 5 bin lirasını enflasyon yedi ama zam yok!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), "Ücret Kayıpları İzleme Raporu" başlıklı çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan raporun sonuçları, İstanbul Vergi Dairesi önünde düzenlenen bir basın açıklamasıyla duyuruldu.

İŞÇİ ÜCRETLERİNDE 1 TRİLYON 167 MİLYAR LİRALIK KAYIP

Basın açıklamasında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, rapora yansıyan çarpıcı verileri aktardı.

Çerkezoğlu, senenin ilk 6 aylık döneminde enflasyon oranları ve vergi kesintilerinin etkisiyle işçi ücretlerinde toplamda 1 trilyon 167 milyar liralık bir erime meydana geldiğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRETLİ 5 BİN LİRA ALIM GÜCÜ KAYBI YAŞADI

Raporda yer alan rakamlara göre, ortalama bir işçinin ilk 6 aylık süreçteki kaybı 16 bin 157 lira olarak hesaplanırken, asgari ücretle geçinmeye çalışanların alım gücünde yaklaşık 5 bin liralık bir düşüş yaşandı. Çerkezoğlu, bu tablo karşısında asgari ücret başta olmak kaydıyla tüm ücretlerin yeniden güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

VERGİ YÜKÜ HAFİFLETİLSİN TALEBİ

Gelir dağılımında ve vergi sisteminde adaletin sağlanması ile ücretli çalışanlar üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi talepleri dile getirildi.

Ayrıca emekli aylıklarının da enflasyon rakamları karşısında erimeye devam ettiğine dikkat çeken Çerkezoğlu, emeklilerin insani şartlarda yaşayabilecekleri bir gelir seviyesine ulaşmalarının zorunluluk olduğunu belirtti.