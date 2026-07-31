500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu! Banka banka hesaplandı

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yatırımcıların tercih ettiği vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları güncellendi. Finans piyasalardaki son verilere göre, 500 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri bankadan bankaya değişirken, bazı bankalarda kazanç 16 bin TL seviyesine kadar ulaşıyor.



NET KAZANÇ TUTARI ÖNEM KAZANIYOR



Ekonomik belirsizlikleri sürdüğü dönemde risksiz yatırım arayışındaki tasarruf sahipleri, bankaların sunduğu vadeli mevduat seçeneklerini karşılaştırmayı sürdürüyor. Özellikle yüksek tutarlı birikimlerde 32 günlük vadeli hesapların sağladığı getiri, yatırım kararlarında belirleyici oluyor.

BRÜT FAİZ ORANI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Bankaların kampanya kapsamında açıkladığı brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazanç arasında önemli farklar oluşabiliyor. Günlük vadeli hesaplarda vadesiz hesapta tutulması gereken ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle ilan edilen yüksek faiz oranları, beklenen getiriyi her zaman sağlamayabiliyor. Bu nedenle finans uzmanları, yatırım yapılırken yalnızca vade sonunda elde edilecek net kazanç kısmına da odaklanılması gerektiğini belirtiyor.

500 BİN TL’NİN BANKA BANKA GETİRİSİ NETLEŞTİ

Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği 500 bin TL’lik mevduatın 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç tablosu güncellenirken, bankalar arasındaki getiri farkları da ortaya çıktı.



HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12.657 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 10.597 TL

Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 14.465 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.465 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13.923 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14.827 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.827 TL



AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 15.008 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.008 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 15.008 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.008 TL



ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 15.008 TL

Vade Sonu Bakiye: 515.008 TL



QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 14.056 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.056 TL



DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 16.533 TL

Vade Sonu Bakiye: 516.533 TL