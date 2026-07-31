500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu! Banka banka hesaplandı
Vadeli mevduat faiz oranları güncellendi. 500 bin TL’lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri bankalara göre değişiklik gösteriyor.
Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yatırımcıların tercih ettiği vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları güncellendi. Finans piyasalardaki son verilere göre, 500 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri bankadan bankaya değişirken, bazı bankalarda kazanç 16 bin TL seviyesine kadar ulaşıyor.
NET KAZANÇ TUTARI ÖNEM KAZANIYOR
Ekonomik belirsizlikleri sürdüğü dönemde risksiz yatırım arayışındaki tasarruf sahipleri, bankaların sunduğu vadeli mevduat seçeneklerini karşılaştırmayı sürdürüyor. Özellikle yüksek tutarlı birikimlerde 32 günlük vadeli hesapların sağladığı getiri, yatırım kararlarında belirleyici oluyor.
BRÜT FAİZ ORANI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL
Bankaların kampanya kapsamında açıkladığı brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazanç arasında önemli farklar oluşabiliyor. Günlük vadeli hesaplarda vadesiz hesapta tutulması gereken ve faiz işletilmeyen alt limitler nedeniyle ilan edilen yüksek faiz oranları, beklenen getiriyi her zaman sağlamayabiliyor. Bu nedenle finans uzmanları, yatırım yapılırken yalnızca vade sonunda elde edilecek net kazanç kısmına da odaklanılması gerektiğini belirtiyor.
500 BİN TL’NİN BANKA BANKA GETİRİSİ NETLEŞTİ
Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği 500 bin TL’lik mevduatın 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç tablosu güncellenirken, bankalar arasındaki getiri farkları da ortaya çıktı.
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12.657 TL
Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 13.742 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 10.597 TL
Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 14.465 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.465 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 13.923 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 14.827 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.827 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 15.008 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.008 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 15.008 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.008 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 15.008 TL
Vade Sonu Bakiye: 515.008 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 14.056 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.056 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 16.533 TL
Vade Sonu Bakiye: 516.533 TL