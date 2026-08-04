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Halk TV Ekonomi Gümüş yönünü yukarı çevirdi: Adım adım yükseldi

Gümüş yönünü yukarı çevirdi: Adım adım yükseldi

Jeopolitik gerilimler ve ABD verileriyle dalgalanan küresel emtia piyasalarında gümüş, altındaki toparlanmayı izleyerek yönünü yukarı çevirdi. Ons gümüş 58 dolar seviyesinde dengelenirken, gram gümüş 89 TL sınırına dayandı.

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Gümüş yönünü yukarı çevirdi: Adım adım yükseldi
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Küresel emtia piyasalarında gözler ABD istihdam verilerine ve ABD-İran hattındaki çelişkili sinyallere çevrilmişken, gümüş de altın fiyatlarındaki pozitif toparlanmayı yakından izliyor. Günün ilk saatlerinde yaşanan kararsız ve dalgalı seyrin ardından yönünü yukarı çeviren gümüş, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini canlı tutmasıyla birlikte toparlanma çabasına girdi.

4 Ağustos sabahı ons gümüş, 58 dolar seviyeleri civarında dengelenme çabasında. İç piyasada ise gram gümüş, teknik açıdan kritik bir eşik kabul edilen 90 TL direncinin hemen altında, 89 TL sınırında işlem görüyor.

4 AĞUSTOS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 90,07₺ 90,09₺ %1.37 08:35
Ons Gümüş $ 58,91$ 58,92$ %1.32 08:35

4 AĞUSTOS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,07₺
Satış 90,09₺

4 AĞUSTOS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 58,91$
Satış 58,92$

4 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.127,77₺
Satış 6.135,12₺
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4 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,55₺ 47,56₺ %0.05 08:35
Euro (EUR) 54,76₺ 54,78₺ %0.07 08:35
Sterlin (GBP) 63,87₺ 63,90₺ %0.00 08:35
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4 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.24
Motorin 81.02
LPG 33.79

4 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.411
Değişim %-0,35

4 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.818$
Değişim %0,10
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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