Gümüş yönünü yukarı çevirdi: Adım adım yükseldi
Jeopolitik gerilimler ve ABD verileriyle dalgalanan küresel emtia piyasalarında gümüş, altındaki toparlanmayı izleyerek yönünü yukarı çevirdi. Ons gümüş 58 dolar seviyesinde dengelenirken, gram gümüş 89 TL sınırına dayandı.
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Küresel emtia piyasalarında gözler ABD istihdam verilerine ve ABD-İran hattındaki çelişkili sinyallere çevrilmişken, gümüş de altın fiyatlarındaki pozitif toparlanmayı yakından izliyor. Günün ilk saatlerinde yaşanan kararsız ve dalgalı seyrin ardından yönünü yukarı çeviren gümüş, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini canlı tutmasıyla birlikte toparlanma çabasına girdi.
4 Ağustos sabahı ons gümüş, 58 dolar seviyeleri civarında dengelenme çabasında. İç piyasada ise gram gümüş, teknik açıdan kritik bir eşik kabul edilen 90 TL direncinin hemen altında, 89 TL sınırında işlem görüyor.
4 AĞUSTOS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|90,07₺
|90,09₺
|%1.37
|08:35
|Ons Gümüş $
|58,91$
|58,92$
|%1.32
|08:35
4 AĞUSTOS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
4 AĞUSTOS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
4 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
4 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,55₺
|47,56₺
|%0.05
|08:35
|Euro (EUR)
|54,76₺
|54,78₺
|%0.07
|08:35
|Sterlin (GBP)
|63,87₺
|63,90₺
|%0.00
|08:35
4 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.24
|Motorin
|81.02
|LPG
|33.79
4 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
4 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi