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Halk TV Ekonomi Dün rekor kıran euro ve sterlin geri çekildi, dolar zirveye tırmandı!

Dün rekor kıran euro ve sterlin geri çekildi, dolar zirveye tırmandı!

Küresel piyasalarda yükselen dolar endeksi karşısında dolar kuru 47,55 lira seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini tazeledi. ABD verileri öncesinde doların değer kazanması euro ve sterlindeki rekor serisini ise soluklandırdı.

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Dün rekor kıran euro ve sterlin geri çekildi, dolar zirveye tırmandı!

ABD istihdam verileri öncesinde ve Ortadoğu'daki çelişkili haber akışının yarattığı belirsizlikle küresel piyasalarda yön arayışı sürerken, son günlerde düşüş trendinde olan dolar endeksi güne yükselerek. 99 puan bandını aşan dolar endeksi, yeniden 100,020 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) doğrudan ve dolaylı müdahaleleriyle dengelenmeye çalışan dolar kuru 47,55 TL seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini tazeledi.

Doların küresel çapta yeniden değer kazanması, diğer majör para birimlerinin TL karşısındaki rekor koşusunu soluklandırdı. Dün gün içinde 54,96 TL seviyelerine kadar tırmanan euro, dolar endeksindeki toparlanmayla birlikte gevşeyerek 54,76 TL seviyesine çekildi.

Benzer şekilde dün 64,09 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören sterlin ise ivme kaybederek 63,88 TL seviyelerine geriledi.

4 AĞUSTOS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,55₺ 47,56₺ %0.05 08:35
Euro (EUR) 54,76₺ 54,78₺ %0.07 08:35
Sterlin (GBP) 63,87₺ 63,90₺ %0.00 08:35
Kanada Doları 33,68₺ 33,85₺ %-0.01 08:35
İsviçre Frangı 58,72₺ 58,75₺ %0.11 08:35
Japon Yeni 0,30₺ 0,30₺ %-0.27 08:31
Avustralya Doları 33,22₺ 33,38₺ %0.28 08:35
Danimarka Kronu 7,29₺ 7,32₺ %0.00 08:35
Norveç Kronu 4,97₺ 4,99₺ %0.21 08:35
İsveç Kronu 4,95₺ 4,97₺ %-0.05 08:34
Çin Yuanı 7,04₺ 7,04₺ %0.11 08:35
Rus Rublesi 0,59₺ 0,59₺ %0.00 08:35
BAE Dirhemi 12,95₺ 12,95₺ %0.05 08:35
Suudi Arabistan Riyali 12,64₺ 12,70₺ %-0.04 04:00

4 AĞUSTOS 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,55₺
Satış 47,56₺

4 AĞUSTOS 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 54,76₺
Satış 54,78₺

4 AĞUSTOS 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 63,87₺
Satış 63,90₺

4 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.127,77₺
Satış 6.135,12₺
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4 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,07₺
Satış 90,09₺
Gümüş yönünü yukarı çevirdi: Adım adım yükseldiGümüş yönünü yukarı çevirdi: Adım adım yükseldi

4 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.24
Motorin 81.02
LPG 33.79

4 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.411
Değişim %-0,35

4 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.818$
Değişim %0,10
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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