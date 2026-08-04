Dün rekor kıran euro ve sterlin geri çekildi, dolar zirveye tırmandı!

ABD istihdam verileri öncesinde ve Ortadoğu'daki çelişkili haber akışının yarattığı belirsizlikle küresel piyasalarda yön arayışı sürerken, son günlerde düşüş trendinde olan dolar endeksi güne yükselerek. 99 puan bandını aşan dolar endeksi, yeniden 100,020 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) doğrudan ve dolaylı müdahaleleriyle dengelenmeye çalışan dolar kuru 47,55 TL seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini tazeledi.

Doların küresel çapta yeniden değer kazanması, diğer majör para birimlerinin TL karşısındaki rekor koşusunu soluklandırdı. Dün gün içinde 54,96 TL seviyelerine kadar tırmanan euro, dolar endeksindeki toparlanmayla birlikte gevşeyerek 54,76 TL seviyesine çekildi.

Benzer şekilde dün 64,09 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören sterlin ise ivme kaybederek 63,88 TL seviyelerine geriledi.

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