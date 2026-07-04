3.600 kat daha hızlı: Çin, çelik endüstrisini altüst ediyor

Çelik üretiminde kömür kullanımına son veren, karbon emisyonunu neredeyse sıfıra indiren ve "girdap mızrağı" adı verilen bir teknolojiye dayanan bu yeni yaklaşım, ticari üretime doğru emin adımlarla ilerliyor. Sektörde "flaş demir üretimi" olarak adlandırılan bu devrimin küresel etkileri, 2026 yılının Şubat ayı itibarıyla tüm dünyada derinden hissedilmeye devam ediyor.

YÜZYILLIK GELENEK SANİYELER İÇİNDE YIKILIYOR

Çelik üretimi aslında son yüz yıldır neredeyse hiç değişmedi. Geleneksel yöntemde demir cevheri, kok kömürü (işlenmiş özel bir kömür türü) ile birlikte devasa yüksek fırınlara doldurulur, yaklaşık 1600°C'ye kadar ısıtılır ve saatler süren bekleyişin ardından erimiş demir elde edilir. Bu süreçte üretilen her bir ton çelik için atmosfere yaklaşık 1,9 ton karbondioksit salınır. Bu devasa oran, çelik endüstrisini küresel sera gazı emisyonlarının %6-7'sinden tek başına sorumlu kılmaktadır. On yıllar boyunca endüstriyel ölçekte bundan daha hızlı veya daha temiz bir üretim yolu bulunamamıştı.

Ancak Çin medyasında yer alan haberlere göre, Çin Mühendislik Akademisi üyesi Profesör Zhang Wenhai, Nonferrous Metals dergisinde yayımlanan bilimsel makalesinde hızlı demir üretimi için ezber bozan yeni bir yöntem tanımladı. Bu fütüristik yaklaşım, geleneksel yüksek fırın döngüsünü saatlerden saniyelere indiriyor.

ALTI SANİYELİK FIRININ İÇİNDE NELER OLUYOR?

Bu yenilikçi işlemde, ince bir şekilde öğütülmüş demir cevheri tozu, Profesör Zhang'ın ekibinin on yıl boyunca üzerinde çalışarak geliştirdiği "girdap mızrağı" adlı özel bir cihaz vasıtasıyla aşırı ısıtılmış bir reaktöre enjekte ediliyor.

Geleneksel çelik üretimi; kok hazırlama, cevherlerin pelet haline getirilmesi ve saatler süren çok aşamalı indirgeme işlemlerinden geçerken; flaş demir üretimi tüm bu zahmetli aşamaları tek bir patlayıcı reaksiyonda birleştiriyor. Reaksiyon sonucunda yüksek saflıkta erimiş demirin akkor halindeki damlacıkları, doğrudan döküme hazır bir şekilde fırının tabanına çöküyor.

Bu inanılmaz hız, üretim verimliliği rakamlarını da muazzam bir boyuta taşıyor. Zhang'ın ekibi, geliştirdikleri püskürtme cihazının saatte yaklaşık 450 ton demir cevheri enjekte edebildiğini iddia ediyor. Bu hesaba göre, birlikte çalışan üç püskürtme cihazı yılda yaklaşık 7,1 milyon ton demir üretebilir. Cihazın sadece laboratuvar testlerini başarıyla tamamlamakla kalmadığı, erken ticari üretim aşamasına da resmen geçtiği bildiriliyor.

Çevresel açıdan bakıldığında ise Profesör Zhang, bu yöntemin enerji maliyetlerini üçte birden fazla azalttığını tahmin ediyor. Geleneksel yüksek fırınların ton başına 1,9 ton karbondioksit yaydığı dünyamızda, bu yeni teknolojiyle emisyonlar neredeyse sıfıra düşüyor.

AMERİKA'DA BAŞLAYAN, ÇİN'DE HAYAT BULAN TEKNOLOJİ

Aslında bu devrimsel kavram ilk olarak Çin'de ortaya çıkmadı. Konuya ilişkin temel araştırmalar, Profesör HY Sohn'un flaş demir üretimi çalışmalarına öncülük ettiği Amerika'daki Utah Üniversitesi'nde başlamıştı. 2012 ile 2018 yılları arasında Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü, ArcelorMittal USA ve US Steel gibi dev kuruluşlar da benzer yöntemler üzerinde çalıştı ancak Zhang'ın ekibinin gerçekleştirdiği bu büyük mühendislik atılımını başaramadılar. Çin, 2013 yılında konuyla ilgili ilk patentini aldı ve sonraki on yılı bu teknolojinin önündeki büyük mühendislik engellerini tek tek aşmakla geçirdi.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Dünyadaki toplam çelik üretiminin yaklaşık %56'sını tek başına gerçekleştiren Çin, yüksek kaliteli demir cevherinin yaklaşık %80'ini Avustralya ve Brezilya'dan ithal ediyor. Bu durum, jeopolitik gerilimlerin tırmanmasıyla birlikte Çin için ciddi bir tedarik zinciri kırılganlığı ve stratejik risk oluşturuyordu.

Flaş demir üretimi teknolojisinin en büyük avantajlarından biri de daha düşük kaliteli yerli cevherlerle bile sorunsuz çalışabilmesi; bu sayede ülkenin ithalata olan bağımlılığını ciddi oranda azaltıyor. Jamestown Vakfı'ndaki analistler, bu teknolojinin şu an için mevcut küresel tedarik zincirlerinin yerini alacak anlık bir çözüm olmaktan ziyade, olası ithalat aksamalarına ve ambargolara karşı Çin adına stratejik bir kalkan görevi gördüğünü belirtiyor.

2026 YILININ SEKTÖREL GERÇEKLERİ

Bu stratejik ayrım, 2026 yılında çok daha büyük bir önem kazanıyor. Çin'in ham çelik üretimi, yavaşlayan inşaat sektörünün de etkisiyle 2025 yılına kadar %4 oranında düştü ve bu yıl %1 daha gerileyebilir. Flaş demir üretimi teknolojisi, piyasanın ne kadar çeliğe talep duyduğunu değil, çeliğin hangi yöntemle üretildiğini ele alıyor. Dolayısıyla iç talebin bu denli düşük olması, teknolojinin sektöre tamamen adapte edilme takvimini karmaşıklaştırıyor.

Bu esnada, küresel kaynak ihracatçıları da durumu büyük bir dikkatle yakından izliyor. Gine'deki dev Simandou demir cevheri madeninin 2025'in sonlarında faaliyete geçmesi, yeni teknolojinin hızından bağımsız olarak küresel fiyatlar üzerinde baskı oluşturacak taze ve yüksek kaliteli bir arz sağladı. Demir cevheri, bir yıl önceki 105-110 dolar seviyelerinden sert bir düşüş yaşayarak 2026'nın başlarında ton başına yaklaşık 95 dolardan işlem görüyor. Sektör analistleri, bu fiyat düşüşünün henüz teknolojik bir dönüşümden ziyade, Çin'deki iç talebin zayıflamasından kaynaklandığının altını çiziyor.