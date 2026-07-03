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Halk TV Ekonomi Altın uçtu, gümüşü de peşinden sürükledi

Altın uçtu, gümüşü de peşinden sürükledi

ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, Fed'in faiz artırımı ihtimalini zayıflatarak değerli metalleri destekledi. Altındaki yükseliş ivmesini takip eden gümüş, ons bazında 62 dolara, gramda ise 94 TL seviyesine ulaştı.

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Altın uçtu, gümüşü de peşinden sürükledi
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ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, Fed’in faiz artırımı ihtimalini zayıflatarak değerli metaller genelinde alımları artırdı. ABD'de tarım dışı ve özel sektör istihdam verilerinin ardından enflasyon ve faiz endişelerinin hafiflemesiyle küresel piyasalarda risk iştahı yükseldi. Bu gelişmeye paralel olarak hızlı bir yükseliş kaydeden gram gümüş 94 TL'ye, ons gümüş ise 62 doların üstüne çıktı.

Haftalık bazda %2,3 artış kaydederek son beş haftanın ilk kazançlı kapanışına hazırlanan altındaki yukarı yönlü hareket, gümüş fiyatlarındaki artışı da destekledi. Yatırımcıların faiz baskısının azalmasıyla birlikte yeniden emtia piyasasına yönelmesi, değerli metallerdeki genel yükseliş eğiliminin sürmesini sağladı.

3 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 93,82₺ 93,84₺ %2.66 07:38
Ons Gümüş $ 62,36$ 62,37$ %2.44 07:38

3 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 93,82₺
Satış 93,84₺

3 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 62,36$
Satış 62,37$

3 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.204,88₺
Satış 6.216,91₺
Enflasyon endişesi söndü, alımlar hızlandı: Altın uçuşa geçtiEnflasyon endişesi söndü, alımlar hızlandı: Altın uçuşa geçti

3 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,79₺ 46,80₺ %0.18 07:38
Euro (EUR) 53,59₺ 53,60₺ %0.31 07:37
Sterlin (GBP) 62,58₺ 62,60₺ %0.22 07:37
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3 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.77
Motorin 64.61
LPG 31.19

3 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.455
Değişim %0,73

3 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 61.504$
Değişim %-0,24
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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