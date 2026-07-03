Altın uçtu, gümüşü de peşinden sürükledi
ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, Fed'in faiz artırımı ihtimalini zayıflatarak değerli metalleri destekledi. Altındaki yükseliş ivmesini takip eden gümüş, ons bazında 62 dolara, gramda ise 94 TL seviyesine ulaştı.
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ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, Fed’in faiz artırımı ihtimalini zayıflatarak değerli metaller genelinde alımları artırdı. ABD'de tarım dışı ve özel sektör istihdam verilerinin ardından enflasyon ve faiz endişelerinin hafiflemesiyle küresel piyasalarda risk iştahı yükseldi. Bu gelişmeye paralel olarak hızlı bir yükseliş kaydeden gram gümüş 94 TL'ye, ons gümüş ise 62 doların üstüne çıktı.
Haftalık bazda %2,3 artış kaydederek son beş haftanın ilk kazançlı kapanışına hazırlanan altındaki yukarı yönlü hareket, gümüş fiyatlarındaki artışı da destekledi. Yatırımcıların faiz baskısının azalmasıyla birlikte yeniden emtia piyasasına yönelmesi, değerli metallerdeki genel yükseliş eğiliminin sürmesini sağladı.
3 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|93,82₺
|93,84₺
|%2.66
|07:38
|Ons Gümüş $
|62,36$
|62,37$
|%2.44
|07:38
3 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
3 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
3 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
3 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,79₺
|46,80₺
|%0.18
|07:38
|Euro (EUR)
|53,59₺
|53,60₺
|%0.31
|07:37
|Sterlin (GBP)
|62,58₺
|62,60₺
|%0.22
|07:37
3 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.77
|Motorin
|64.61
|LPG
|31.19
3 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
3 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi