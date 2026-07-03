Dünyada geriledi ama Türkiye'de rekor kırdı: Dolar kuru alev aldı

ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, Fed’in faiz artırımı beklentilerini zayıflattı. Enflasyon korkularının hafiflemesiyle küresel piyasalarda dolardan kaçış başlarken, dolar endeksi 22 Haziran'dan bu yana ilk kez 101 puanın altına inerek 100,789 puana geriledi.

Dünya genelindeki bu düşüşe rağmen yurt içinde dolar kuru yükselişini sürdürerek 46,79 TL ile yeni bir rekor kırdı.

Küresel bazda zayıflayan dolar karşısında değer kazanan yabancı para birimleri ise Türk lirası karşısında sert yükseliş kaydetti. Haftalardır düşüş trendinde olan euro bugün sıçrama yaparak 53,59 TL'ye yükselirken, günler sonra dün yeniden 62 TL sınırını aşan sterlin de bugün 62,58 TL seviyesine ulaştı.

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