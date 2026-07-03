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Halk TV Ekonomi Dünyada geriledi ama Türkiye'de rekor kırdı: Dolar kuru alev aldı

Dünyada geriledi ama Türkiye'de rekor kırdı: Dolar kuru alev aldı

ABD'de zayıflayan istihdam verileriyle küresel piyasalarda gerileyen dolar endeksi, 101 puanın altını gördü. Uluslararası alanda güç kaybeden dolar yurt içinde 46,79 TL ile rekor tazelerken, euro 53,59 TL'ye, sterlin ise 62,58 TL seviyesine yükseldi.

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Dünyada geriledi ama Türkiye'de rekor kırdı: Dolar kuru alev aldı

ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, Fed’in faiz artırımı beklentilerini zayıflattı. Enflasyon korkularının hafiflemesiyle küresel piyasalarda dolardan kaçış başlarken, dolar endeksi 22 Haziran'dan bu yana ilk kez 101 puanın altına inerek 100,789 puana geriledi.

Dünya genelindeki bu düşüşe rağmen yurt içinde dolar kuru yükselişini sürdürerek 46,79 TL ile yeni bir rekor kırdı.

Küresel bazda zayıflayan dolar karşısında değer kazanan yabancı para birimleri ise Türk lirası karşısında sert yükseliş kaydetti. Haftalardır düşüş trendinde olan euro bugün sıçrama yaparak 53,59 TL'ye yükselirken, günler sonra dün yeniden 62 TL sınırını aşan sterlin de bugün 62,58 TL seviyesine ulaştı.

3 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,79₺ 46,80₺ %0.18 07:42
Euro (EUR) 53,55₺ 53,56₺ %0.24 07:42
Sterlin (GBP) 62,58₺ 62,59₺ %0.22 07:41
Kanada Doları 32,79₺ 32,96₺ %0.11 07:41
İsviçre Frangı 58,31₺ 58,31₺ %0.24 07:42
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %-0.14 07:41
Avustralya Doları 32,24₺ 32,40₺ %0.24 07:41
Danimarka Kronu 7,11₺ 7,15₺ %0.10 07:41
Norveç Kronu 4,73₺ 4,76₺ %0.49 07:41
İsveç Kronu 4,81₺ 4,84₺ %0.29 07:41
Çin Yuanı 6,90₺ 6,90₺ %0.24 07:42
Rus Rublesi 0,60₺ 0,60₺ %0.21 07:42
BAE Dirhemi 12,74₺ 12,74₺ %0.19 07:41
Suudi Arabistan Riyali 12,37₺ 12,44₺ %0.35 06:11

3 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,79₺
Satış 46,80₺

3 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,55₺
Satış 53,56₺

3 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 62,58₺
Satış 62,59₺

3 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.204,88₺
Satış 6.216,91₺
Enflasyon endişesi söndü, alımlar hızlandı: Altın uçuşa geçtiEnflasyon endişesi söndü, alımlar hızlandı: Altın uçuşa geçti

3 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 93,84₺
Satış 93,86₺
Altın uçtu, gümüşü de peşinden sürüklediAltın uçtu, gümüşü de peşinden sürükledi

3 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.77
Motorin 64.61
LPG 31.19

3 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.455
Değişim %0,00

3 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 61.523$
Değişim %-0,06
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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