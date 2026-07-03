Enflasyon endişesi söndü, alımlar hızlandı: Altın uçuşa geçti

ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı ve özel sektör istihdam verileri, Fed'in faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri zayıflatarak enflasyon ve uzun vadeli faiz endişelerini hafifletti. Bu kritik makroekonomik gelişmenin ardından küresel piyasalarda yönünü yukarı çeviren altın, haftalık bazda %2,3 artış kaydetme yolunda ilerliyor. Bu hareketin gerçekleşmesi durumunda değerli metal, 25 Mayıs haftasından bu yana ilk kez bir haftayı kazançla kapatmış olacak.

Verilerin ardından iç ve dış piyasada alımlar hızlanırken, gram altın 6 bin 200 TL seviyesini, ons altın ise 4 bin 100 dolar sınırının üzerine çıktı. Her iki varlık da sergilediği bu yukarı yönlü performansla 19 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak yatırımcısına derin bir nefes aldırdı.

3 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

3 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

3 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

3 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

3 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

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