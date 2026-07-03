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Halk TV Ekonomi Enflasyon endişesi söndü, alımlar hızlandı: Altın uçuşa geçti

Enflasyon endişesi söndü, alımlar hızlandı: Altın uçuşa geçti

ABD'den gelen istihdam verileri enflasyon ve faiz artırımı endişelerini hafifletti. Küresel rallinin etkisiyle ons altın 4 bin 100 doları, gram altın ise 6 bin 200 TL'yi aşarak 19 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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Enflasyon endişesi söndü, alımlar hızlandı: Altın uçuşa geçti
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ABD'de beklentilerin altında kalan tarım dışı ve özel sektör istihdam verileri, Fed'in faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri zayıflatarak enflasyon ve uzun vadeli faiz endişelerini hafifletti. Bu kritik makroekonomik gelişmenin ardından küresel piyasalarda yönünü yukarı çeviren altın, haftalık bazda %2,3 artış kaydetme yolunda ilerliyor. Bu hareketin gerçekleşmesi durumunda değerli metal, 25 Mayıs haftasından bu yana ilk kez bir haftayı kazançla kapatmış olacak.

Verilerin ardından iç ve dış piyasada alımlar hızlanırken, gram altın 6 bin 200 TL seviyesini, ons altın ise 4 bin 100 dolar sınırının üzerine çıktı. Her iki varlık da sergilediği bu yukarı yönlü performansla 19 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak yatırımcısına derin bir nefes aldırdı.

3 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.280,08₺ 6.281,42₺ %1.40 07:37
Ons Altın $ 4.175,39$ 4.175,99$ %1.25 07:38
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 132.600,00$ 132.800,00$ %0.00 17:01

3 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.204,88₺
Satış 6.216,91₺

3 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.175,39$
Satış 4.175,99$

3 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 132.600,00$
Satış 132.800,00$

3 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 93,82₺
Satış 93,84₺
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3 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,79₺ 46,80₺ %0.18 07:38
Euro (EUR) 53,59₺ 53,60₺ %0.31 07:37
Sterlin (GBP) 62,58₺ 62,60₺ %0.22 07:37
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3 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.77
Motorin 64.61
LPG 31.19

3 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.455
Değişim %0,73

3 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 61.504$
Değişim %-0,24
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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