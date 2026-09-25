3 şirket birden battı! Neler oluyor?

Finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine giren bazı şirketler borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken, bazıları ise iflastan kurtulamıyor. Son olarak 3 şirket hakkında mahkemeler tarafından iflas kararı verildi. İflas kararlarıyla birlikte şirketlerin çalışanları, tedarikçileri ve diğer alacaklıları açısından yeni bir hukuki süreç başlıyor. Alacakların tahsili ise uzun süren yasal işlemleri beraberinde getirebiliyor.

KONKORDATO SÜRECİ İFLASLA SONUÇLANABİLİYOR

Borçlarını ödemekte zorlanan şirketler, konkordato yoluyla mali yapılarını düzeltmeye ve faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Ancak konkordato sürecinin başarıyla tamamlanamaması durumunda şirketler hakkında iflas kararı verilebiliyor.

Bu aşamadan sonra şirketin mal varlıklarının tasfiyesi ve alacaklıların haklarının belirlenmesine yönelik hukuki süreç başlıyor.

KUŞÇU SEYAHAT HAKKINDA İFLAS KARARI

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Kuşçu Seyahat olarak faaliyet gösteren Kılıçbey Turizm Seyahat Acentesi hakkında iflas kararı verdi. Şirket; yurt içi ve yurt dışı gezi turları, uçak bileti satışı, transfer hizmetleri, personel taşımacılığı ve öğrenci servisi gibi alanlarda hizmet veriyordu. NTV'de yer alan habere göre firmanın hizmet verdiği müşteriler arasında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin de bulunduğu belirtildi.

ERMETAL ÇELİK YAPI HAKKINDA DA İFLAS KARARI

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bu kez de Ermetal Çelik Yapı hakkında iflas kararı verdi. Şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle alınan bu kararla birlikte tasfiye süreci resmen devreye girdi.

İSTANBUL'DAKİ İLAÇ ŞİRKETİ DE İFLAS ETTİ

İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi ise İstanbul'un Kartal ilçesinde faaliyet gösteren Derix İlaç Ecza Deposu hakkında iflas kararı açıkladı. Mahkeme kararıyla birlikte şirketin iflas süreci resmen başlamış oldu.

ALACAKLILARI UZUN BİR HUKUK SÜRECİ BEKLİYOR

İflas kararlarının ardından çalışanların ücret ve diğer işçilik alacakları ile şirketten alacağı bulunan kişi ve kuruluşların haklarının tahsili için yasal süreç devreye giriyor.

Alacakların hangi sırayla ve ne ölçüde tahsil edileceği, şirketin mevcut mal varlığı ve iflas masasındaki işlemler kapsamında yürütülecek hukuki süreç sonucunda belirlenecek.