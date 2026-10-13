2027 asgari ücret zammı hesabında 3 senaryo masada

Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emekli, 2027 yılında maaşlarına yapılacak artışları merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranında altı aylık enflasyon belirleyici olurken memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı etkili olacak. Asgari ücrette ise gözler aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi.

Emekli ve memur zammı için beklentiler

Altı aylık enflasyonun yüzde 9-10 aralığında gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının da bu aralıkta olması bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7-8 aralığında zam tahmini öne çıkıyor. Bu grupta yüzde 5’lik toplu sözleşme artışına enflasyon farkı da eklenecek.

Memur maaşlarına yapılacak artışın sosyal ödemelere ve kıdem tazminatı tavanına da yansıması bekleniyor. Ancak kesin oranlar, ilgili dönemin enflasyon verileri ve yürürlükteki zam hesaplama esasları doğrultusunda belli olacak.

2027 asgari ücreti ne kadar olacak?

2027 yılında uygulanacak asgari ücret, aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı görüşmelerin ardından belirlenecek. Asgari ücret artışı doğrudan enflasyon oranına bağlı değil ancak enflasyon, ücret belirleme sürecindeki temel göstergeler arasında yer alıyor.

Paylaşılan hesaplamalarda yüzde 25 ile yüzde 30 arasında değişen zam senaryoları öne çıkıyor.

YÜZDE 25 ZAM SENARYOSU

Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 TL üzerinden yapılan hesaplamaya göre yüzde 25 zam durumunda net ücretin yaklaşık 35 bin 95 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU

Yüzde 30 artış yapılması hâlinde ise net asgari ücretin yaklaşık 36 bin 500 TL’ye ulaşacağı hesaplanıyor.

OVP ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE HESAPLAMA

Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplamada net asgari ücretin yaklaşık 36 bin 49 TL olabileceği belirtiliyor.

Bu rakamlar farklı zam oranlarına göre oluşturulmuş tahmini senaryoları gösteriyor. Kesin asgari ücret tutarı henüz belirlenmiş değil.