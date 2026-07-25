139 yıllık şirket Apple'ın gidişine dayanamadı, iflas bayrağını çekti

Elektrikli cihazlardan kablosuz kulaklıklara kadar geniş bir alanda kullanılan şarj edilebilir pillerin küresel üreticisi konumundaki Alman firması Varta, yaşadığı aşırı mali darboğaz sebebiyle iflas başvurusunda bulundu.

Stuttgart Bölge Mahkemesi Sözcüsü tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, Varta şirketinin dördü ayrı olmak üzere toplam dört farklı iflas başvurusunu mahkemeye sunduğu duyuruldu. Kaydedilen bu hukuki gelişme, son senelerde ağır finansal problemlerle boğuşan şirket açısından kritik bir kırılma noktası olarak gösteriliyor.

HİSSEDARLAR EK FİNANSMAN SAĞLAMADI

Reuters'ın geçtiği haber detaylarında, Varta'nın ana hissedarları konumunda bulunan ünlü spor otomobil üreticisi Porsche AG ile Avusturyalı tanınmış yatırımcı Michael Tojner'in şirkete yeni bir finansal kaynak sağlamayı kabul etmediği vurgulandı. Hissedarların fon sağlamama kararının ardından şirket yönetimi resmi iflas sürecini başlatmak zorunda kaldı.

ALMAN BANKACILIK DEVİNE BORÇLU

Hukuki sürecin başlamasıyla beraber Varta'nın parçalanarak satılması da gündemdeki yerini aldı. Deutsche Bank'ın başı çektiği alacaklı grubunun, şirketin kârlılık oranı yüksek olan ev tipi pil üretimi kolunu devralmayı hedeflediği aktarılırken; yatırımcı Michael Tojner'in ise markanın mikro pil departmanı ile ilgilendiği kaydedildi.

DEV MÜŞTERİ APPLE ÇİN'E KAYDI

Varta'nın içine düştüğü bu ağır mali krizin arkasındaki en temel etkenlerden biri de en büyük küresel müşterilerinden Apple'ı kaybetmesi oldu.

Şirket, AirPods markalı kablosuz kulaklıklarda kullanılan ve "CoinPower" olarak adlandırılan şarj edilebilir düğme pilleri artık Varta yerine Çin'deki ucuz tedarikçilerden satın alma kararı aldı. Apple'ın bu hamlesinin, Varta'nın nakit akışında ve genel gelirlerinde telafisi imkansız devasa bir kayba yol açtığı belirtildi.