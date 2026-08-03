125 yıllık Türk bankası Amerika'lı şirkete satıldı

125 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Turkish Bank A.Ş.'nin el değiştirmesine ilişkin hisse devir işlemleri sona erdi.

HİSSE DEVRİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

National Bank of Kuwait ve Özyol Holding A.Ş. tarafından elde tutulan hisselerin ABD merkezli Freedom Holding Corp. iştirakine devredilme işlemi 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla nihayete erdi.

Gerçekleştirilen bu devir işlemiyle beraber bankanın yüzde 99,31 oranındaki hissesi ABD'li şirketin bünyesine geçmiş oldu. Satış sürecinin tamamlanmasını takiben gerçekleştirilen genel kurul toplantısında alınan kararla, finans kuruluşunun ticari unvanı Freedom Bank A.Ş. olarak değiştirildi ve Ticaret Sicili kayıtları için gerekli başvurular iletildi.

BANKANIN YENİ YÖNETİM KADROSUNDA KİMLER YER ALDI?

Düzenlenen genel kurulda finans kurumunun üst yönetim kademesi de yeniden şekillendirildi.

Alınan kararlar doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanlığı pozisyonuna Vladimir Pochekuev atanırken, Hikmet Cenk Eynehan ise Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görevlendirildi.

YASAL ONAY SÜREÇLERİ NE ZAMAN TAMAMLANDI?

Satış ve devir işlemlerine dair Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu tarafından verilmesi gereken yasal onaylar 1 Temmuz 2026 tarihinde sağlandı.

İlgili yasal izinlerin tam anlamıyla tamamlanmasının ardından ABD'li grup, Türkiye finans piyasasına "Freedom Bank" markası adı altında giriş yapmış oldu.