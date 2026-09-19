Veliler ve öğrenciler dikkat! Okullarda ara tatil dönemi bitiyor mu? Bakan Tekin’den yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Programda öğrencilerin ve velilerin merak ettiği ara tatil uygulamasının devam edip etmeyeceği de gündeme geldi.

Bakan Tekin, ara tatilin geleceğinin eğitim-öğretim takviminin nasıl şekilleneceğine bağlı olduğunu belirtti.

"YERLEŞTİREMEZSEK ARA TATİLİ YAPMAYABİLİRİZ"

CNN Türk'te katıldığı "Hafta Sonu" programında Yusuf Tekin, mevcut mevzuat kapsamında öğrencilerin bir eğitim-öğretim yılında 180 iş günü okula gitmesi gerektiğini, öğretmenlerin ise kanunen iki aylık tatil hakkının bulunduğunu hatırlattı.

Eğitim takviminin yalnızca ara tatillerden oluşmadığına dikkat çeken Tekin, yıl içerisindeki resmi ve dini bayramların da toplam tatil süresini etkilediğini söyledi.

Tekin, "180 iş günü ve 2 ay tatili takvime sıkıştıramıyoruz" diyerek, son iki yılda Ramazan Bayramı'nın ara tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle takvimde düzenleme yapabildiklerini ifade etti.

Bakan Tekin, ara tatille ilgili kararın takvimde uygun bir alan bulunup bulunmamasına göre şekilleneceğini belirterek şu mesajı verdi:

"Yerleştirdiğimiz sürece problem yok ama yerleştiremeyince bu ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz."

ARA TATİL İÇİN TAKVİM BELİRLEYİCİ OLACAK

Tekin'in açıklamalarına göre ara tatilin devam edip etmeyeceği konusunda eğitim-öğretim takvimi belirleyici olacak. Öğrencilerin 180 iş günü eğitim görmesi ve öğretmenlerin yasal tatil süresinin korunmasıyla birlikte resmi ve dini bayramların da takvimde yer alması gerekiyor.