Üniversiteye giriş yaşı düşüyor mu? Yusuf Tekin yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Üniversiteye başlama yaşı 15’e düşüyor” iddialarına ilişkin DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez'in soru önergesine yanıt verdi.

Birgün'deki habere göre Düşünmez'in Yusuf Tekin'e sorduğu sorular şöyle:

- 15 yaşındaki çocukların yükseköğretim kademesine geçişini öngören herhangi bir mevzuat çalışması veya pilot uygulama planı bulunmakta mıdır? Bu yaş grubunun üniversite ortamındaki akademik ve sosyal yüke uygunluğuna dair Bakanlığınız elinde hangi bilimsel raporlar mevcuttur?

- Son 5 eğitim-öğretim dönemi baz alındığında; açık öğretim liseleri veya sınavla sınıf atlama gibi yöntemlerle normal süresinden önce mezun edilen öğrenci sayısı kaçtır? Bu verilerin illere ve cinsiyete göre dağılımı nedir?

- Bakanlığın eğitim politikalarında "hız" ve "erken mezuniyet" vurgusu yapmasının temel sebebi, sermayenin ihtiyaç duyduğu ucuz ve genç işgücünü piyasaya daha erken sunmak mıdır?

YANIT GELDİ

Yusuf Tekin soru önergesine verdiği yanıtta iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Tekin, "Bakanlığımızın güncel politika metinleri ve stratejik yaklaşımları göz önüne alındığında, soru önergesinde iddia edilen "erken mezuniyet" vurgusu, resmî terminolojide bir hedef olarak belirlenmemiş olup eğitim politikalarımız genellikle verimlilik, esnek eğitim modelleri ve yetenek yönetimi çerçevesinde şekillenmiştir" dedi.

'ESNEKLİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ'

Tekin'in açıklaması şöyle:

"Bakanlığımızın güncel politika metinleri ve stratejik yaklaşımları göz önüne alındığında, soru önergesinde iddia edilen 'erken mezuniyet' vurgusu, resmî terminolojide bir hedef olarak belirlenmemiş olup eğitim politikalarımız genellikle verimlilik, esnek eğitim modelleri ve yetenek yönetimi çerçevesinde şekillenmiştir.

Özellikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 'müfredatın sadeleştirilmesi' ve 'temel becerilere odaklanma' ilkeleriyle eğitimde verimliliğin artırılması hedeflenmekte olup, öğrencinin okulda geçirdiği sürenin uzunluğundan ziyade, bu sürenin daha 'nitelikli' olması ön plana çıkmıştır.

Önergedeki 'hız' vurgusu, ancak ve ancak Bakanlık nezdinde öğrencinin kapasitesine uygun bir hızda ilerlemesine (öğrenme hızı) olanak tanıyan bir sistem verimliliği olarak tanımlanabilir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitimin 'tek tip' olmaktan çıkarılıp öğrencinin ilgi ve ihtiyacına göre esnetilmesi temel alınmaktadır. Uygulamada açık öğretim sistemleri veya sınıf atlama gibi mekanizmalar, öğrenciler için gerektiğinde bir 'esneklik' olarak değerlendirilmelidir. Bu durum, öğrencinin hızlandırılmasından ziyade bireysel farklılıklara alan açan esnek bir yapılandırmayı yansıtmaktadır."