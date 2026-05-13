Öğrencilerden okul müdürüne acı veda: Gözyaşları sel oldu

Bursa'da mide kanseri tedavisi gören Küçükçalık Anadolu Lisesi Müdürü Yazdan Taşdemir hayatını kaybetti. Taşdemir için okul bahçesinde tören düzenlendi.

2 çocuk babası Taşdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu okul bahçesine getirildi. Törende gözyaşları sel olurken öğrencileri ve çalışma arkadaşları Taşdemir’in tabutunun üzerine güller bıraktı.

'ÖLÜM HİÇ YAKIŞMADI'

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Taşdemir'in hasta olduğu halde görev aşkıyla okula gelmeye devam ettiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sadece şunu söyleyeyim; sana ölüm hiç yakışmadı. Daha yapacak çok şeylerimiz vardı. Bu devlet için, bu millet için, bu öğrenciler için. Seni tarif et deseler ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.’ Yaptığın her şeyi vatan aşkıyla, millet aşkıyla, bir nesli yetiştirmek için, bir nesle adanmışlık için sağlığını bile hiçe atarak rahatsızken bile okula geldi."

'SON DERSİNİ VERDİ'

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise "Öğretmenler bizlere hep doğruyu, güzeli öğretir. Yazdan Hocamız da bugün bir kez daha bize hakikaten son dersini veriyor. İnsanlık dersini veriyor. İnsan olmanın, hayatın nasıl yaşanması gerektiğini bence anlatıyor. Her canlı fanidir ve bir gün ölümü tadacaktır. Gerçek hakikat budur. Ama fikirler ölmez, eserler ortada kalır. Hocamızın da binlerce eseri, evlatları, öğrencileri inşallah onun ideallerini, azmini, vatanseverliğini, adamlığını ve adanmışlığını yaşatacaktır. Hepimize böyle bir hayatı Rabb’im nasip etsin” dedi.

Taşdemir’in cenazesi, İshakpaşa Camii’nde öğleyin kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)