Otel havuzunda ölüm: Genç kadın anne olmayı bekliyormuş!
Sakarya'da kaldığı otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve hayatını kaybeden genç kadının 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Sakarya-Sapanca'da bulunan bir otelin havuzunda fenalaştığı iddia edilen genç kadın hayatını kaybetti.
Dün akşam saatlerinde eşiyle birlikte gittiği otelin havuzunda yüzen Elif Nur Olgun boğulma tehlikesi geçirdi.
Eşi ve görevlilerin havuzdan çıkardığı genç kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Genç kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Elif Nur Olgun'un 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
