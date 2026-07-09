MEB'den okullara yeni talimat: O hesaplar tek tek incelenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kişisel verilerin korunmasına yönelik tedbirleri sıkılaştırdı. Bakanlık, 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği 10 maddelik yazıyla okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ile diğer çevrim içi platformların gözden geçirilmesini ve kişisel veri içeren tüm paylaşımların kamuya açık erişimden kaldırılmasını istedi.

Gönderilen yazıda, öğrenci, veli, öğretmen ve personellere ait kişisel verilerin yalnızca kanuni sınırlar içinde ve hizmetin gerektirdiği ölçüde işlenmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda öğrenci sınıf listeleri, okul numaraları, T.C. kimlik numaraları, sınav sonuçları, devamsızlık bilgileri, sağlık ve disiplin kayıtları, veli bilgileri, personel iletişim bilgileri ile öğrenci ve personele ait fotoğraf ve videoların internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmaması istendi.

Bakanlık ayrıca daha önce yayımlanmış kişisel veri içeren içeriklerin de okul yönetimleri tarafından tek tek incelenerek kaldırılmasını istedi. Eğitim faaliyetleri kapsamında fotoğraf veya video paylaşımının zorunlu olduğu durumlarda ise paylaşım amacı, yayımlanacağı platform, saklama süresi ve erişim yetkilerinin önceden belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Yazıda, okul yöneticileri ve personelin kişisel verilerin korunması ile bilgi güvenliği konusunda farkındalığının artırılması amacıyla Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden hazırlanan eğitim programlarına katılımının teşvik edileceği belirtildi. Bunun yanında Bakanlık sistemlerine ait kullanıcı adı, parola ve doğrulama bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması, yetkisiz yazılım, bot, makro, otomasyon araçları ve veri çekme uygulamalarının kullanılmaması gerektiği de hatırlatıldı.

MEB, Bakanlık bilgi sistemlerinde yetkisiz erişim, toplu veri aktarımı, parola paylaşımı veya izinsiz üçüncü taraf yazılımlarının tespit edilmesi halinde idari ve hukuki işlem başlatılacağını bildirdi. Kişisel veri ihlali, yanlış kişiye veri gönderimi, şüpheli yazılım kullanımı veya internet ortamında kişisel veri paylaşımı gibi durumların ise gecikmeden okul yönetimine ve ilgili birimlere raporlanması istendi. (AA)