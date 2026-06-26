Yusuf Tekin'e "Okulda ölmek istemiyoruz" diye seslendi: O öğretmene ceza talep edildi

Eğitim-İş Sendikası, Kahramanmaraş'ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy hakkında idari soruşturma başlatıldığını ve kademe ilerlemesinin durdurulması yönünde disiplin cezası talep edildiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaşanan olaydaki ihmallerin hesabını vermek yerine sendika yöneticilerini hedef aldığı öne sürüldü. Açıklamada, önceki dönem Genel Sekreteri Ebru Sungar ile Kars Şube Başkanı Ersin Özbey hakkında da sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Yeliz Toy'un cenaze töreninde dile getirdiği "Okulda ölmek istemiyoruz" sözlerine atıfta bulunularak şu ifadeler kullanıldı:

"Bir öğretmenimizi ve 9 öğrencimizi kaybettiğimiz katliamın ardından, Kahramanmaraş’ta Eğitim-İş adına eğitim emekçilerimizin ve öğrencilerimizin ailelerinin yanında olmak için katıldığı cenaze töreninde Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreterimiz Yeliz Toy, eğitim emekçilerinin ortak feryadını dile getirerek Yusuf Tekin’e 'Okulda ölmek istemiyoruz' demiştir. Bakan Tekin ise bu feryadı duymak ve yaşanan ihmallerle yüzleşmek yerine, eleştirileri hedef almayı tercih etmiştir. Bugün Yeliz Toy hakkında açtırılan idari soruşturma ve kademe ilerlemesinin durdurulması yönündeki ceza talebi de bu anlayışın sonucudur"

Öte yandan Laiklik Meclisi de yazılı bir açıklamayla karara tepki gösterdi. Açıklamada, soruşturmanın gerekçesinin Yeliz Toy'un cenaze töreninde söylediği "Okullarda ölmek istemiyoruz" sözleri olduğu belirtilerek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eleştirildi.

Yeliz Toy'a destek verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Eğitim kurumları, kamu kaynaklarının aktarıldığı tarikat ve cemaatlere açılırken, laik ve bilimsel eğitimin dışlandığı, ekipman, beslenme, hijyen gibi temel ihtiyaçlar karşılanmadığı koşullarda, okullarda yaşam güvencesi bile ortadan kalkmıştır. Bu tablonun başlıca sorumlusu olan siyasi iktidarın Milli Eğitim Bakanı, her zaman olduğu gibi, eğitim emekçilerini susturmaya, sindirmeye çalışarak konunun üzerini kapatmayı amaçlamaktadır.