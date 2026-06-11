YKS'ye günler kala kritik değişiklik! Milyonlarca adayı ilgilendiriyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala ÖSYM'den milyonlarca adayı ilgilendiren önemli bir değişiklik geldi. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte, bu yıl uygulanacak yeni yerleştirme sistemi de ortaya çıktı.

ÖSYM, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'nin giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Adaylar sınava girecekleri okul ve salon bilgilerine sistem üzerinden ulaşmaya başladı.

YERLEŞTİRME SİSTEMİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Bu yıl yapılan en önemli yeniliklerden biri ise sınav yerleştirme sisteminde oldu. ÖSYM'nin yeni uygulamasıyla adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) büyük ölçüde farklı okul ve sınıflarda sınava girmesi sağlandı.

AYNI SINIF DÖNEMİ SONA ERDİ

Son üç yıldır uygulanan sistemde adaylar, iki oturumda da çoğunlukla aynı okulda ve aynı sınıfta sınava giriyordu. Ancak bu yıl yapılan değişiklikle birlikte her iki oturumda aynı sınıfta sınava giren aday bulunmayacak.

BAZI ADAYLAR AYNI OKULDA SINAVA GİREBİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında bazı adayların TYT ve AYT oturumlarında aynı okul binasında sınava girmesi mümkün olacak. Ancak salon ve sınıf bilgileri farklı olacak şekilde planlama yapıldığı öğrenildi.

ÖSYM'nin yerleştirme algoritmasında yaptığı değişiklikle birlikte YKS'de uzun süredir uygulanan "aynı sınıfta iki oturum" sistemi sona erdi.