KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2026-2027 KYK yurt açılış tarihi ve nöbetçi yurt açıklaması

Üniversitelerin 2026-2027 akademik yılına başlamasına kısa süre kala öğrencilerin beklediği KYK yurt açılış tarihi belli oldu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, yurtlarda yeni dönemin 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

KYK YURTLARI 14 EYLÜL'DE AÇILIYOR

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarının 14 Eylül 2026 tarihinde hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Öğrencilerin akademik takvimlerine göre yurda giriş tarihleri ise farklılık gösterecek.

DERSLERİ 14 EYLÜL'DEN ÖNCE BAŞLAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Akademik takviminde dersleri 14 Eylül 2026'dan önce başlayan üniversite öğrencileri, derslerinin başladığı tarihten itibaren nöbetçi yurtlarda konaklayabilecek.

Nöbetçi yurtların da 14 Eylül'e kadar hizmet vermeye devam edeceği açıklandı.

DERSLERİ 14 EYLÜL'DEN SONRA BAŞLAYANLAR İÇİN GİRİŞ TARİHİ

Akademik takvimine göre dersleri 14 Eylül 2026'dan sonra başlayan öğrenciler, üniversitelerinin başlangıç tarihinden 3 gün önce KYK yurduna giriş yapabilecek.

Böylece öğrencilerin üniversitelerindeki eğitim başlangıcından önce yurda yerleşerek hazırlıklarını tamamlamalarına imkan sağlanacak.

KYK YURT HAKKINDAN VAZGEÇEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

KYK yurt hakkı kazandığı halde yurtta kalmak istemeyen öğrencilerin ayrıca bir işlem yapmasına gerek olmadığı açıklandı.

Yurtta kalmaktan vazgeçen adayların dilekçe vermesine veya ayrıca iptal başvurusunda bulunmasına gerek bulunmuyor.

Öğrencinin ilk kayıt ücretini yatırmaması halinde, yurt yerleştirme işlemi sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecek.