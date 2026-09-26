Güvenlik sertifikası şartı yoksa neden bahçe görevlisi alındı? Tartışma yaratan şartlar

Okullarda yaşanan güvenlik sorunlarının ardından eğitim kurumlarının çevresinde alınacak önlemler yeniden tartışılmaya başlandı. Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Manisa'da okullarda meydana gelen saldırıların ardından gündeme gelen adımlardan biri de okullarda görev yapacak bahçe görevlileri oldu.

Türkiye genelindeki okullarda görevlendirilmek üzere 30 bin kişinin Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilmesi planlanıyor. 81 ili kapsaması beklenen uygulamada adayların taşıması gereken şartlar da belirlenirken, görev tanımı ile başvuru kriterleri arasındaki ilişki tartışma konusu oldu.

"GÜVENLİK SERTİFİKASI" GENEL ŞARTLAR ARASINDA YOK

Alımlarda temel kriterler arasında 18 yaşını doldurmuş olmak, İŞKUR'a kayıtlı işsiz bulunmak ve aktif sigortalı olarak çalışmamak gibi şartlar bulunuyor. Ancak bahçe görevlisi olarak görev yapacak kişiler için "geçerli özel güvenlik kimlik kartı ya da güvenlik sertifikasına sahip olmak tüm ilanlar açısından ortak ve zorunlu bir kriter olarak öne çıkmıyor."

Bazı il ve ilçelerde yayımlanan duyurularda özel güvenlik kimlik kartı şartı aranabilirken, bazı ilanlarda güvenlik eğitimi veya sertifikası bulunan adaylara öncelik tanınabiliyor. Bu nedenle şartlar, başvuru yapılacak il ve ilana göre değişiklik gösterebiliyor.

Bu durum, okullarda güvenliğin artırılması amacıyla görevlendirilecek personelin güvenlik eğitimi bakımından hangi standartlara tabi olacağı sorusunu da gündeme getiriyor.

BAHÇE GÖREVLİSİNİN GÖREV ALANI NE OLACAK?

TYP kapsamında okullarda görev yapması planlanan personelin temel görevleri arasında okul bahçesindeki düzenin desteklenmesi ve öğrencilerin giriş-çıkışları sırasında okul personeline yardımcı olunması bulunuyor.

Bahçe görevlilerinin görevleri kapsamında;

- okul bahçesinde gözetim yapmak,

- öğrenci giriş ve çıkışlarında düzenin sağlanmasına destek olmak,

- okul çevresindeki şüpheli veya riskli durumları yönetime bildirmek,

- bahçedeki düzenin korunmasına katkı sağlamak,

- ihtiyaç halinde okul personeline yardımcı olmak

gibi görevler yer alması bekleniyor.

BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

30 bin kişilik alımda adayların TYP kapsamında belirlenen genel koşulları karşılaması gerekiyor. Bunların başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak ve İŞKUR'a kayıtlı işsiz bulunmak geliyor.

Adayların ayrıca aktif sigortalı olarak çalışmaması, emekli veya malullük aylığı almaması ve örgün eğitim öğrencisi olmaması gerekiyor. Açıköğretim öğrencileri açısından ise TYP kapsamında ayrıca belirlenen kurallar uygulanabiliyor.

Başvurularda hane geliri kriteri de önem taşıyor. Aynı adreste yaşayan kişilerin toplam gelirinin ilgili ilan kapsamında belirlenen sınırı aşmaması gerekiyor. Ayrıca aynı haneden yalnızca bir kişinin TYP'den yararlanmasına yönelik kurallar bulunuyor.

Daha önce TYP kapsamında görev alan kişiler açısından da programdan yararlanma süresine ilişkin sınırlamalar uygulanabiliyor.

KPSS PUANI ARANMAYACAK

Alımların TYP kapsamında gerçekleştirilmesi nedeniyle başvurularda KPSS puanı şartı bulunmuyor. Bu nedenle KPSS puanı olmayan adaylar da diğer başvuru koşullarını karşılamaları halinde ilanlara başvurabilecek.

Başvuruların İŞKUR kanalları üzerinden ve il bazında yayımlanan duyurular doğrultusunda yapılması bekleniyor.