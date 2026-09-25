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Halk TV Türkiye Mersin'de 1. sınıfa giden 7 yaşındaki çocuğun çantasından tabanca çıktı! Babadan skandal "Unuttum" savunması

Mersin'de 1. sınıfa giden 7 yaşındaki çocuğun çantasından tabanca çıktı! Babadan skandal "Unuttum" savunması

Mersin'deki bir ilkokulda yürekleri ağza getiren dakikalar yaşandı. Pakize Bayraktar İlkokulu'nda bir öğretmen 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi A.E.'nin çantasında tabanca buldu. Gözaltına alınan çocuğun babası R.E., silahı çantada unuttuğunu söyledi.

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Mersin'de 1. sınıfa giden 7 yaşındaki çocuğun çantasından tabanca çıktı! Babadan skandal "Unuttum" savunması

Kahramanmaraş ve Manisa'daki okul katliamlarının ardından benzer bir tehlike Mersin'den geldi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmen, 1'inci sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki A.E.'nin çantasında tabanca olduğunu fark etti.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'ndeki Pakize Bayraktar İlkokulu'nda yaşanan korku dolu anlar yönetim tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Polis ekipleri çantadaki tabancayla ilgili inceleme başlatırken, öğrenci A.E. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Silahın sahibi olduğu belirlenen baba R.E. ise gözaltına alındı.

Mersin'de 1. sınıfa giden 7 yaşındaki çocuğun çantasından tabanca çıktı! Babadan skandal "Unuttum" savunması - Resim : 1

"ÇANTAYA KOYUP UNUTTUM" SAVUNMASI

Müteahhitlik yaptığı belirtilen baba R.E., emniyette verdiği ifadesinde tabancanın kendisine ait ruhsatlı silah olduğunu öne sürdü.

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R.E., silahı çocuğunun çantasına kendisinin koyduğunu ve daha sonra unuttuğunu söyledi.

Mersin'de 1. sınıfa giden 7 yaşındaki çocuğun çantasından tabanca çıktı! Babadan skandal "Unuttum" savunması - Resim : 3

PROTOKOLDEN OKULA ZİYARET

Yaşanan korkutucu olayın ardından Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu okula gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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