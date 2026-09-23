Okul saldırganının manifesto defteri bulundu, odasından semboller çıktı! 1 ay önce atış talimi yapmış

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında 15 yaşındaki bir öğrencinin av tüfeğiyle gerçekleştirdiği ve 3'ü ağır 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının arkasından korkunç detaylar çıktı. Soruşturma derinleştirildikçe, saldırganın eylemi uzun süredir planladığını gösteren delillere ulaşıldı.

Elde edilen bilgilere göre saldırgan şüpheli, okula yaklaşık 80, 90 ve 110 metre mesafedeki üç farklı noktadan öğrencilere doğru 3 fişek ateşledi.

Saldırıda kullanılan anneannesine ait av tüfeğiyle şüphelinin yaklaşık bir ay önce atış talimi yaptığı belirlendi. Fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lira ile bir av bayisinden temin ettiği saptandı.

TELEFONUNU SIFIRLAMIŞ, NOTLAR VE SEMBOLLER BULUNDU

Olaydan hemen önce cep telefonunu sıfırladığı tespit edilen zanlının dijital materyalleri incelemeye alınırken, evindeki odasında gamalı haç figürleri ile farklı siyasi ve ideolojik akımlara ait notlar ele geçirildi. Şüphelinin bir defterinde siyaset, ekonomi ve toplumsal konulara ilişkin görüşlerini içeren manifesto benzeri metinler yer aldığı tespit edildi.

Zanlının saldırıdan kısa süre önce bir yakınına böyle bir eylem gerçekleştireceğini söylediği, ancak bu sözlerin çevresindekiler tarafından ciddiye alınmadığı ortaya çıktı.

Geçen yıl açık lisede 9. sınıfa devam eden ancak tamamlayamayan şüphelinin, bu yıl örgün eğitime kaydolduğu fakat okula düzenli gitmeyerek yalnızca birkaç kez göründüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında aralarında zanlının babası, annesi, anneannesi, dedesi ve bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisinin de bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. (AA)