Zirvede kendi cumhurbaşkanıyla kriz yaşamıştı: O Başbakan bildiriyi de reddetti

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin Sonuç Bildirisi'nde, 2026 yılı için Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avro taahhüdünde bulunuldu. Müttefikler, 2027'de de en az aynı seviyede desteği sürdürme yönündeki egemen taahhütlerini teyit etti. Ancak Çekya Başbakanı Andrej Babis, bu taahhüde karşı çıktı. Babis ülkesindeki bir iç kriz sebebiyle zirveye Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile birlikte katılmış ve kriz yaşamıştı. Siyasi rakip olan ikili, NATO liderleri fotoğrafında iki ayrı uçta yer almıştı.

BABİS: BİZ KATKIDA BULUNMAYACAĞIZ

Sonuç bildirgesiyle ilgili konuşan Çekya Başbakanı Andrej Babis, Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avroluk taahhüde katkıda bulunmayacağını bildirdi. Babis, "Biz, bu miktara katkıda bulunmayacağız" ifadelerini kullandı. Avrupa'nın özellikle balistik füzelere karşı savunmaya odaklanması gerektiğini belirten Babis, asıl sorunu bu füzelerin teşkil ettiğini söyledi.

SAVUNMA HARCAMALARINDA GERÇEKÇİ DEĞİL

Çekya'nın gelecek yıl gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya ayıracağı bilgisini paylaşan Babis, "Bu yıl da elimizden geleni yapacağız, bunu reddetmiyorum ancak bunun gerçekçi olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı. Babis, Çekya'nın NATO içerisinde GSYH'ye oranla savunmaya en az pay ayıran ülke olması nedeniyle toplantıda en son sözü alan kişi olduğunu aktardı.

NE OLMUŞTU?

NATO Zirvesi öncesinde Çekya'da anayasal bir kriz yaşanmıştı. Başbakan Andrej Babis, Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in Çek heyetine liderlik etmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı. Ancak bu karar Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Mahkeme, hükümetin NATO'ya ve ev sahibi ülkeye cumhurbaşkanının heyette olacağına dair bilgi vermesine hükmetti.

Zirvede Çek heyetini Başbakan Babis ile Cumhurbaşkanı Pavel ayrı ayrı temsil etti. 32 ülkenin liderleri ve eşleriyle çekilen fotoğrafta Babis ile Pavel'in iki ayrı uçta yer almaları dikkat çekti. Eski genelkurmay başkanı olan Cumhurbaşkanı Pavel, sıkı bir NATO ve AB taraftarı olarak bilinirken, Babis hükümetini aşırı sağ ve Avrupa şüphecisi partilerle kuran bir isim olarak öne çıkıyor. Babis ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği destekle tanınıyor.

(AA)