Zelenski'den Putin'le anlaşan Trump'a tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından duyurduğu dizel tedarik anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Zelenski, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, cuma günü Kiev'de ABD Kongresi'nden iki partili bir heyeti kabul ettiğini belirtti. Zelenski, görüşmede daha güçlü yaptırımlar ve Rusya üzerinde artırılmış baskı ile Ukrayna'ya daha fazla destek çağrısında bulunduğunu söyledi.

ZELENSKİ: YAPTIRIMLARIN HAFİFLETİLMESİ APAÇIK BİR ZAYIFLIK

Zelenski, "Bugün Amerika ve Rusya liderleri arasında bir görüşme gerçekleşti. Farklı bir sonuca yol açan bir görüşme." dedi. Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın son dönemde Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını artırmasının, Moskova'nın "savaş alanında hedeflerine ulaşamamasını" telafi etmeye yönelik olduğunu savundu. Zelenski, Moskova'yı "Rusya için bir tür baskı hafifletmesi sağlamak, daha fazla zaman ve savaş için daha fazla fırsat kazanmak amacıyla kapalı kapılar ardında anlaşmalar yapmaya çalışmakla" suçladı. Zelenski, "Rusya'ya yönelik yaptırımların, Rusya ile açık ve kalıcı bir gerilimi düşürme anlaşması olmaksızın herhangi bir şekilde hafifletilmesi apaçık bir zayıflıktır." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN PETROL ÜRÜNLERİ SATMASINA İZİN VERMEK SAVAŞA YATIRIMDIR"

Zelenski, Kiev'in Moskova ile karşılıklı gerilimi düşürme adımları atmaya hazır olduğunu yineledi. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine ve diğer tesislere yönelik saldırılarının, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarına yanıt olduğunu söyledi. Zelenski, "Putin'e verilen hediyeler barış ya da medeni dünyaya herhangi bir fayda getirmeyecek. Rusya, dizelin karşılığını daha fazla terör ve hainlikle 'ödeyecek'." dedi. Zelenski, "Rusya'nın petrol ürünleri satmasına izin vermek, sona erdirilmesi gereken ve uzatılmaması gereken bir savaşa yatırımdır. Gereken şey, Rusya ile karşılıklı temelde gerçek bir gerilimi düşürmedir." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP: RUSYA ABD VE KÜRESEL PİYASALARA DİZEL TEDARİK EDECEK

Zelenski'nin açıklamaları, Trump'ın Putin ile gerçekleştirdiğini "son derece başarılı bir görüşme" olarak nitelendirdiği temasın ardından geldi. Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, görüşmelerin Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara "derhal" 300 bin tonun üzerinde dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaşmayla sonuçlandığını belirtti. Trump'a göre Rusya, kasım ayında ilave 500 bin ton ve "hemen ardından" 1 milyon ton daha sağlayacak. Trump, Rus dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak "kısa bir süre içinde" 3 milyon ton daha teslim edileceğini ekledi.

AA