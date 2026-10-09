Trump 'ön gösterim' yapmıştı: Putin ile dev anlaşma! Konu: Dizel yakıt

ABD Başkanı Donald Trump, dizelle ilgili "büyük bir duyuru" yapacaklarını belirtti. Trump, Amerika kıtasının​​​​​​​ İtalyan gezgin Kristof Kolomb tarafından keşfedilmesi vesilesiyle kutlanan Kolomb Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

Dizelle ilgili "büyük bir duyuru" yapacaklarını belirten ancak detay vermeyen Trump, "Dizel meselesiyle ilgili önemli haberlerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu işi fena halde bitireceğiz" dedi.

TRUMP: FİYATLAR HIZLA DÜŞECEK

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediklerini savunan Trump, fiyatların hızla düşeceğini ve sürecin çok yakında sona ereceğini öne sürdü.

BEKLENEN DUYURU GELDİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump 'ön gösterimini yaptığı duyurusunu kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptı.

"PUTIN İLE GÖRÜŞÜP ANLAŞTIM"

Truth Social'dan paylaşımda bulunan Trump, şunları söyledi:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece başarılı bir görüşmeyi az önce tamamladım; bu görüşmede, Rusya'nın Amerikan ve Küresel Pazara derhal 300.000 Ton'dan fazla Dizel Yakıt tedarik etmesi, Kasım ayı boyunca başka 500.000 Ton, ve hemen ardından 1.000.000 Ton kararlaştırıldı.

"RUSYA DİZEL YAKIT TESLİM EDECEK"

Ayrıca, Dizel Rafinerilerinin durumuna dayanarak, Rusya kısa bir süre içinde 3.000.000 Ton Dizel Yakıt teslim edecek.

"FİYATLAR REKOR HIZLA DÜŞECEK"

Hürmüz Boğazı üzerindeki tam kontrolümüz ve Rus Enerjisi hakkındaki bu harika duyuru arasında, Amerikalılar ve hatta Dünya için dizel fiyatları rekor sayılarla, hızla düşecek! Amerikalılar için daha düşük fiyatlar, özellikle büyük çiftçilerimiz, çiftlik sahiplerimiz ve kamyoncularımız için, en büyük önceliğimdir. Bu çok büyük ve önemli bir duyurudur. Ayrıca, anlaşılmalıdır ki, İran'ın Nükleer Silahı olmayacak!"

NE OLMUŞTU?

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Motorinin ortalama galon fiyatı, 9 Ekim itibarıyla 6,28 dolar olarak kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump, yükselen dizel fiyatları karşısında 5 Ekim'de kara yolu dışında kullanılan araçlarda tüketilen ve kırmızı renge boyanan dizel yakıtın kara yollarında kullanımına geçici olarak izin veren ve bu yakıta uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar erteleyen kararı imzalamıştı.

Öte yandan, G7 ülkelerinin liderleri de 2 Ekim'de küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar vermişti. (AA)