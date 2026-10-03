Trump önce tehdit sonra tebrik etti: G7 ülkeleri 100 milyon varil petrolü piyasaya sürecek

Fransa’nın öncülüğündeki G7 ülkeleri, hızla yükselen enerji fiyatlarını düşürmek ve özellikle dizel arzındaki daralmayı hafifletmek amacıyla stratejik rezervlerinden dört ay boyunca 100 milyon varile kadar petrolü piyasaya sürme kararı aldı. Karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın dizel ihracatının yasaklanabileceğine yönelik tehdidinin ardından geldi.

G7 ülkeleri, küresel enerji piyasalarında artan fiyat baskısını hafifletmek amacıyla stratejik petrol rezervlerinin koordineli şekilde piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

G7 tarafından yapılan açıklamaya göre, dört ay boyunca toplam 100 milyon varile kadar ham petrol ve dizelin piyasaya sunulması planlanıyor. Girişimin özellikle dizel arzına odaklanacağı belirtildi.

Rezervlerin piyasaya sürülmesi, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Dizel stoklarının önemli bir bölümünün ilk 20 gün içerisinde piyasaya sunulması planlanıyor.

G7 dönem başkanlığını yürüten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkelerin enerji fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletmek için birlikte hareket etme konusunda mutabakata vardığını söyledi.

TRUMP ÖNCE TEHDİT SONRA TEBRİK ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Avrupa ülkelerinin kendi stoklarından daha fazla dizeli piyasaya sürmemesi halinde ABD’nin dizel ihracatını yasaklayabileceğini belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 liderleri toplantısının ardından yaptığı açıklamada, koordineli adımın özellikle dizel olmak üzere petrol ürünlerinin fiyatlarını düşürmeyi amaçladığını söyledi. Macron, ihracat yasaklarına başvurulmaması konusunda ABD Başkanı’nın tutumunun "çok net" olduğunu savundu.

G7’nin açıklamasının ardından Trump da Beyaz Saray’da yaptığı son açıklamada, ihracat yasağının "aslında hiçbir zaman gerçekten masada olmadığını" söyledi ve "Avrupa’nın yaptığı harika bir şey" dedi.