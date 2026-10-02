Son Dakika | Trump açıkladı: Avrupa depoladığı akaryakıtı serbest bırakacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşıyla derinleşen küresel enerji krizinin etkileri sürerken akaryakıt fiyatlarını aşağı çekmeye yönelik yeni bir gelişmeyi duyurdu. Trump, Avrupa ülkelerinin ellerindeki büyük miktardaki dizel stoklarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini açıkladı.

"SÜREÇ DERHAL BAŞLAYACAK"

Trump, gelişmeyi Truth Social hesabından paylaşarak, “Avrupa, stoklarında bulunan çok miktarda dizel yakıtı serbest bırakmayı kabul etti. Süreç derhal başlayacak” ifadelerini kullandı.

Ancak Trump’ın açıklamasında hangi Avrupa ülkelerinin ne kadar dizel piyasaya süreceğine ilişkin ayrıntı yer almadı. Avrupa Birliği tarafında ise gün içinde bu konuda yoğun görüşmeler gerçekleştirildi. Reuters’a göre AB ülkeleri, ABD’nin baskısının ardından yeni bir stok salımı için seçenekleri değerlendirdi.

AVRUPA’DAN 50 MİLYON VARİLLİK ÖNERİ

Görüşmelerde Fransa tarafından sunulan bir plana göre Avrupa ülkelerinin 50 milyon varil dizel, Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) üye ülkelerin ise ayrıca 50 milyon varil ham petrol piyasaya sürmesi gündeme geldi. Reuters, teklifin AB ülkelerinin gerçekleştirdiği toplantıda ele alındığını bildirdi.

Washington yönetiminin ise Avrupa’dan çok daha büyük miktarda dizel rezervinin kullanılmasını istediği bildirildi. Reuters’ın aktardığına göre ABD, başta Almanya ve Fransa olmak üzere büyük Avrupa ülkelerinden yaklaşık 100 milyon varil dizeli 20 gün içinde piyasaya sürmelerini talep etti. Başka bir haberde ise ABD yönetiminin Avrupa’dan yaklaşık 120 milyon varillik dizel stokunun altı ay içinde serbest bırakılmasını istediği belirtildi.

TRUMP ÖNCE BASKI YAPMIŞTI

Trump yönetiminin Avrupa üzerindeki baskısı, ABD’de dizel fiyatlarının hızla yükselmesinin ardından arttı. Washington, Avrupa’nın acil durum stoklarını kullanmasını isterken, Trump yönetiminin Avrupa’nın taleplere karşılık vermemesi halinde ABD dizel ihracatını kısıtlama seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.

Avrupa Komisyonu ise ABD’nin olası dizel ihracat yasağı tehdidine karşı çıktı. Komisyon Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, böyle bir yasağın kimseye fayda sağlamayacağını ve ABD ile Avrupa arasındaki güveni zedeleyebileceğini söyledi.

MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Yakıt krizinin büyümesi üzerine Trump, Fransa Cumhurbaşkanı ve G7 dönem başkanı Emmanuel Macron ile de görüştü. Elysee Sarayı, iki liderin küresel enerji piyasalarındaki durum, yükselen akaryakıt fiyatları ve rafine petrol ürünlerinin küresel ölçekte erişilebilirliğini ele aldığını açıkladı. Macron'un ardından G7 liderleri de yakıt fiyatları ve petrol ürünlerinin arzını görüşmek üzere video konferans gerçekleştirdi.

ABD’de dizel fiyatları ise rekor seviyelere yakın seyrediyor. AP’ye göre ABD genelinde dizelin galon fiyatı 2 Ekim itibarıyla 6,37 dolara ulaştı; fiyat 22 Eylül’de 6,52 dolarla rekor kırdı.

YAKIT KRİZİNİN ARKA PLANINDA İRAN SAVAŞI VAR

Yakıt krizinin arka planında ise İran savaşı nedeniyle enerji arzında yaşanan kesintiler, Hürmüz Boğazı’ndaki ulaşım sorunları ve Rusya’daki rafineri faaliyetlerine yönelik saldırılar bulunuyor. Dizel sıkıntısı yalnızca ulaşım maliyetlerini değil, tarım, lojistik, inşaat ve üretim gibi sektörlerdeki maliyetleri de doğrudan etkiliyor.