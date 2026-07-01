Yüzüne yarasa konan çocuk kuduzdan hayatını kaybetti!

Kanada’nın Kuzey Ontario bölgesinde yaşanan olay, tıp dünyasını ve kamuoyunu derinden sarstı.

11 yaşındaki bir çocuk, gece uykusundan uyandığında yüzünde bir yarasa olduğunu fark etti. Burnuna ve ağzına temas eden hayvanı eliyle uzaklaştıran çocukta ilk anda hiçbir yara izi ya da ısırık belirtisi görülmedi. Ailesi de durumun ciddi olmadığını düşünerek tıbbi yardım aramadı.

19 GÜN SONRA BELİRTİ GÖSTERDİ

Ancak yaklaşık 19 gün sonra tablo tamamen değişti. Yüzünde uyuşma başlayan çocuk, sürekli kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Kısa süre içinde konuşma bozukluğu, yutma güçlüğü, ateş, kafa karışıklığı ve halüsinasyonlar gelişti.

Durumu hızla kötüleşen çocuk, yoğun tedaviye rağmen yaşam destek ünitesinden çıkarıldı ve hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde ölüm sebebinin kuduz virüsü olduğu belirlendi.

"TEK TEMAS YETERLİ"

Uzmanlar, yarasa temaslarının çoğu zaman gözle görülür ısırık bırakmadığını, bu nedenle fark edilmeden bulaş riskinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Olayın, 1967’den bu yana yerel kaynaklı ilk kuduz vakası olduğu bildirildi.

Bilim insanları, “Kuduz belirtiler ortaya çıktıktan sonra neredeyse her zaman ölümcüldür. Ancak temas sonrası erken müdahale ile tamamen önlenebilir” uyarısında bulundu.

Kanada’da 1924’ten bu yana yalnızca 28 insan kuduz vakası rapor edildi.