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Halk TV Dünya YPG/SDG’nin feshi sonrası Macron’dan dikkat çeken açıklama: Belirleyici bir adım

YPG/SDG’nin feshi sonrası Macron’dan dikkat çeken açıklama: Belirleyici bir adım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, YPG/SDG’nin Suriye devletine barışçıl entegrasyonunda “belirleyici bir adım” atıldığını belirterek, sürece destek vermeyi sürdüreceklerini açıkladı.

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YPG/SDG’nin feshi sonrası Macron’dan dikkat çeken açıklama: Belirleyici bir adım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mazlum Abdi’nin YPG/SDG’nin feshedilmesi ve Suriye devlet kurumlarına tam entegrasyonunun duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

SDG'nin Suriye devletine barışçıl entegrasyonu sürecinde dün "belirleyici bir adım" atıldığını belirten Macron, Fransa'nın Suriye'deki geçiş sürecini desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

"MAZLUM ABDİ İLE SDG’NİN SORUMLULUK BİLİNCİNİ TAKDİR EDİYORUM"

Macron, sosyal medya hesabından SDG'nin Suriye devletine barışçıl entegrasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'ye, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye Devleti'ne barışçıl bir şekilde entegrasyon sürecinde dün atılan bu belirleyici adımdan dolayı tebriklerimi sunuyorum. Bu konudaki Cumhurbaşkanı el-Şaraa’nın kararlılığını ve Mazlum Abdi ile SDG’nin sorumluluk bilincini takdir ediyorum. Geçiş sürecinin başlangıcından bu yana Fransa, bu adımı desteklemek için aktif bir rol oynamıştır ve sürecin uygulanmasını yakından takip edecektir."

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DEVLETİN SİLAH TEKELİNE DE VURGU YAPTI

Macron, geçiş sürecinin ilkelerini ve barış vurgusunu belirterek açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Fransa, Suriye’nin tüm bileşenlerine ve devletin silah tekeline saygı göstererek, yalnızca Suriye’nin birliği ve egemenliğini kılavuz alarak Suriye'deki geçiş sürecini desteklemeye devam edecektir. Suriye’de de, her yerde olduğu gibi, kalıcı barış ve istikrara giden yol ancak bu şekilde inşa edilebilir."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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